Kaksikko kaveriksi työnhakijoille – Sannan ja Ismon keinovalikoimaan ei kuulu keppi vaan porkkana

Tulevaisuudenuskon luominen on kovaa hommaa. Erityisiä ponnisteluja se vaatii silloin, kun kohdeyleisönä on jo vähintään kertaalleen elämässä eteen tulleisiin käänteisiin tavalla tai toiselle pettyneitä, esimerkiksi työttömäksi jääneitä.

Onneksi Juvan kunnan uusi työntekijäkaksikko, nimenomaan juuri työpaikkaa vailla olevien kuntalaisten avuksi palkatut Sanna Peräsalmi ja Ismo Putkonen vaikuttavat enemmän kuin valmiilta laittamaan itsensä täysillä likoon.

– Ydinajatuksemme on pitää ihminen keskiössä. Haluamme olla yhdessä hänen kanssaan miettimässä, että millä saisimme juuri tämän kyseisen ihmisen loistamaan ja löytämään omat voimavaransa, työllisyyskoordinaattorin titteliä kantava Peräsalmi muotoilee.

– Näissä yhteyksissä on tapana puhua työllistymisestä, mutta me emme sano juttusillemme tuleville ensimmäiseksi että hei, mitäs töitä me sinulle järjestetään, vaan katsomme ihmistä kokonaisuutena, hän tarkentaa.

Peräsalmi aloitti työt Juvan kunnan palveluksessa puolitoista kuukautta sitten helmikuun alussa. Ismo Putkonen, joka työskentelee yksilövalmentajana, saatiin mukaan tiimiin muutamaa viikkoa myöhemmin.

Vielä tällä hetkellä parivaljakon työpisteet sijaitsevat Koulutie 6:ssa, mutta jo kuluvan kevään aikana ne siirtyvät osoitteeseen Juvantie 7. Sinne avataan toimintatalo-työnimen alla kulkeva tila, josta on määrä tulla koko Juvan yhteinen kohtaamispaikka.

– Meidän lisäksemme tilassa tulee toimimaan Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) kaksi aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajaa ja mielenterveys- ja päihdetyön päivätoiminnan työntekijä sekä etsivä nuorisotyöntekijä. Ajatuksena meillä on yhteisesti, että palvelumme ovat saman katon alla ja että pystyisimme yhdessä palvelemaan ihmisiä entistä helpommin ja joustavammin, Peräsalmi kertoo.

– Aiomme tehdä jatkossa yhdessä työtä muutoinkin eri tavalla, toimintoja yhdessä kehittäen kuntalaisia paremmin palveleviksi, hän lisää.

Työnhakijoiden sekä täkäläisten, työntekijöitä vailla olevien yritysten palvelemisen lisäksi toimintatalosta löytyy jatkossa paikka myös paikallisille yhdistyksille. Ideoita on enemmän kuin valmiita suunnitelmia, mutta tulevaisuudessa sieltä voitaisiin antaa tilaa esimerkiksi yhdistysten järjestämille tapahtumille.

Tervetullutta on etenkin kaikki sellainen toiminta, mikä on omiaan lisäämään kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

– Toimintatalon ei ole tarkoitus profiloitua työttömien taloksi. Sen sijaan ajatus on, että sinne voisi poiketa kahville ja ehkä lukemaan lehteä. Tulla vapaasti katsomaan, että olisiko tiloissa jotain itselle mielekästä. Olemme kuntalaisten ajatuksille ja toiveille hyvin avoimia, Ismo Putkonen vakuuttaa.

