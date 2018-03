Juvan Lehden näköislehden kirjautuminen uudistuu – digilehden lukemiseen tarvitaan jatkossa oma asiakastili

Juvan Lehden verkkosivujen kirjautuminen uudistuu. Tästä viikosta lähtien digilehteä tilaavien tulee luoda itselleen asiakastili näköislehden lukemiseksi. Asiakastilin luomiseen digilehden tilaaja tarvitsee vain sähköpostiosoitteensa ja oman salasanansa.

Tilin luomisen jälkeen verkkosivuille tarvitsee kirjautua entistä harvemmin, kertoo Juvan Lehteä kustantavan ESV-paikallismediat Oy:n myyntisuunnittelija Viveka Krokfors.

– Asiakkaan kannalta näköislehden lukeminen on tulevaisuudessa kätevämpää, sillä uudella alustalla toimiva näköislehti muistaa kirjautumisen entistä paremmin, Krokfors kertoo.

Asiakastili on luotu automaattisesti niille tilaajille, jotka ovat käyttäneet näköislehteä viime kuukausina aktiivisesti. Näköislehden tilaajille on lähetetty asiasta myös ohjesähköposti.

Krokforsin mukaan asiakastilin etuihin kuuluu myös omien tilauksien entistä kätevämpi hallinta.

– Tilin kautta pystyy helposti tarkastelemaan omia tietojaan ja näköislehden sisältäviä tilauksiaan. Myös omien tietojen päivittäminen onnistuu sitä kautta helposti.

Mikäli asiakkaalla on muiden Kaakon Viestinnän lehtien tilauksia, ne näkyvät myös asiakastilin tiedoissa.

Jos asiakastilin luomisessa tarvitsee apua, sitä saa Juvan Lehden asiakaspalvelusta maanantaista torstaihin kello 9–14 ja puhelimitse kaikkina arkipäivinä kello 8–16.

Mikäli paperilehden kestotilaajana haluaa lisätä tilaukseensa myös näköislehden, maksaa se kaksi euroa kuukaudessa. Pelkän näköislehden tilaaminen maksaa puolestaan neljä euroa kuussa.

Uudistus koskee ainoastaan näköislehden lukijoita eli pelkkää paperilehteä lukevien ei tarvitse tehdä yhtikäs mitään.