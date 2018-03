Kuka rakentaisi pankille talon? – OP Suur-Savo haluaa jatkaa Juvalla, mutta vuokratiloissa

OP Suur-Savo jatkaa Juvalla uuden konttoritilan etsintää sen jälkeen, kun suunnitelma entiseen market-kiinteistöön asettumisesta kariutui.

Vt. toimitusjohtaja Mikko Antikainen sanoo ykköstavoitteen olevan, että pankki voisi asettua uudisrakennukseen, joka rakennettaisiin osuuspankin tarpeisiin ja vuokrattaisiin pankille.

– Yleisesti ottaen pyrimme pois omistustiloista, koska se ei ole ydinbisnestämme muutoin kuin rahoittajan roolissa. Lisäksi vuokratilat mahdollistavat joustavan tilantarpeen eri tilanteiden mukaan, Antikainen jatkaa.

OP Suur-Savon piti muuttaa entisen K-Market Makupalan tiloihin Juvantien varrelle. Tilat tyhjenivät marketin siirryttyä viime kesänä uudisrakennukseen 14-tien läheisyyteen kirkonkylällä.

Makupalan kiinteistön omistaa kiinteistöyhtiö Juvan Lähikiinteistöt. Sen puolestaan omistavat osuuspankki ja Lähi-Tapiola.

Antikaisen mukaan kauppatilan remontointi pankin tarpeisiin olisi ollut monellakin tapaa haasteellista

– Tila on vanha ja kookas vähittäiskauppatila, ja meidän tilatarpeemme on 300-400 neliötä. Olisiko lopputilaan saatu jokin toinen vuokralainen, on epävarmaa. Lisäksi remontin laajuus ja todelliset kustannukset olisivat olleet avoinna.

Antikaisen mukaan pankki on neuvotellut mahdollisuudesta päästä muuttamaan Juvalla uudisrakennukseen. Tällä hetkellä hän ei kerro tarkempia yksityiskohtia, mutta toteaa optimaalisen paikan sijoittuvan aivan kirkonkylän keskustaan.

– Neuvottelua käydään siitä, että joku tekisi rakennuksen ja asettuisimme pitkällä sopimuksella vuokralaiseksi. Olemme todellakin pysymässä Juvalla, ja siksi olemme valmiit pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen, mikä toisi myös vuokranantajalla varmuutta.

Hän sanoo, että pankki haluaa Juvalle nykyaikaiset asiakaspalvelutilat.

– Jos jollakulla on ideoita, keskustelen mielelläni niistä, hän jatkaa.

Lue koko juttu 22.3.2018 Juvan Lehdestä!