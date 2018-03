Osmotex vaihtaa nimeä ja paikkaa – ”Tietyllä tapaa Juvalla jatkaminen on myös testi”

Juvan keskustan katukuvassa tapahtuu muutos, kun vaateliike Osmotex muuttaa.

Loppuunmyynti nykyisissä tiloissa Tavaratalo Juventuksessa päättyi sunnuntaina, ja kun myymälä seuraavan kerran avaa ovensa, tapahtuu se kadun toisella puolella Juvantie 11:sta.

Kyseisessä osoitteessa toimi aikaisemmin toisessa huoneistossa huonekaluliike ja toisessa R-kioski. Rakennusliike Avikainen on uudistanut tiloja Osmotexin tarpeisiinsa sopiviksi niin, että väliseinällä aikaisemmin erotetut huoneistot on muutettu yhdeksi isoksi, noin 500 neliömetrin kokoiseksi kokonaisuudeksi.

Seuraavaksi edessä on uuden myymälän kalustaminen.

– Elämme hieman haastellisia aikoja aikataulujen suhteen, koska olemme aloittamassa Pieksämäelle uuden liiketalon rakentamista. Juvalla aloitamme joka tapauksessa myymälän tankkaamisen uudella tavaralla parin viikon aikana. Varsinainen myymälän avaaminen tapahtuu huhti-toukokuussa, Osmotexin toimitusjohtaja Jari Jukarainen kertoo.

Samassa yhteydessä muuton kanssa Osmotex muuttaa myös nimensä. Jatkossa Juvan ainoa pelkästään vaatteiden myyntiin keskittyvä kivijalkakauppa tunnetaan nimellä OXfashion.

Nimen vaihtumisen myötä yrityksen graafiseen ilmeeseen eli esimerkiksi mainoksiin on tulossa päivitystä, samoin myytävään tuotevalikoimaan ja -merkkeihin.

Jukarainen kuitenkin painottaa, että Osmotexin tapaan myös OXfashionissa keskitytään ennen muuta koko perheen laadukkaaseen katumuotiin.

– Samalla rintamalla mennään kuin ennenkin. Vahvistamme sitä valikoimaa, mille meidän tuntumamme mukaan on ollut vahvaa kysyntää ja jätämme vähemmäksi sellaisia, jotka eivät ole olleet niin kiertäviä.

Osmotex aloitti toimintansa Juvalla vuonna 1976. Alun perin pitkän historian viimeinen luku oli määrä kirjoittaa tänä talvena, mutta lukuisat jatkamista toivoneiden yhteydenotot saivat Jukaraisen joukkoineen muuttamaan mielensä.

Itse asiassa myöhemmin keväällä avattavasta OXfashionista on tarkoitus luoda eräänlainen Osmotexin lippulaivamyymälä, jonka suosion perusteella kehitetään myös yrityksen muita myymälöitä Pieksämäellä ja Hankasalmella.

– Tietyllä tapaa tämä Juvalla jatkaminen onkin myös testi. Jos kauppa käy hyvin ja ihmiset ottavat uuden myymälän omakseen, monistamme konseptia muille paikkakunnille.