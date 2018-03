Kunta palkkaa viisi nuorta – ”Halusimme vaalia sitä periaatetta, että myös alaikäisille tarjotaan mahdollisuutta kesätyöhön”

Juvan kunta tarjoaa tulevaksi kesäksi työtä viidelle nuorelle. Hallintojohtaja Antti Kinnusen mukaan työtä on tarjolla usealla kunnan toimialalla.

Hän sanoo, että edellytyksenä on vähintään 15 vuoden ikä. Työtä tarjotaan hallintoon, varhaiskasvatukseen ja vapaa-aikatoimeen. Kesätyöasioissa voi olla yhteydessä Kinnuseen ja myös arkistosihteeri Heini Mennanderiin puhelimitse tai sähköpostitse. Juvan kesätöiden hakuaika päättyy 13. huhtikuuta.

Kinnunen kertoo, että työt sijoittuvat päiväkoteihin, joissa on tarjolla avustavia tehtäviä. Lisäksi työtä on leireillä, ja kunnantalolla on toimistotöitä.

Viime ja edellisenä vuonna kuntaan pääsi töihin yhdeksän nuorta, ja silloin työllistämisen kustansivat yhteistyössä OP Suur-Savo ja kunta. Pankki maksoi nuoren palkan, kunta kustansi palkan sivukulut ja sijoitti nuoret töihin.

Tänä vuonna kunta hoitaa työllistämisen yksin, ja kunta päätti tarjota työmahdollisuuden viidelle nuorelle.

– Halusimme vaalia sitä periaatetta, että myös alaikäisille tarjotaan mahdollisuutta kesätyöhön, heille työpaikan saaminen ei aina ole helppoa, Antti Kinnunen kertoo.

Kunta tukee myös opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöllistämistä ja tarjoaa 250 euron palveluseteliä nuorten työllistämiseen. Kaikkiaan tarjolla on nelisenkymmentä palveluseteliä.

