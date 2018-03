Juvan Lehden avustaja rohkaistui runoilijaksi – ”vilpitön toiveeni on, että kirjassa olisi jokaiselle jotakin”

Kuka muistaa vielä Anne-Miia Vehviläisen? Ensimmäiset hänen kirjoittamansa tekstit julkaistiin Juvan Lehdessä jo 1980-luvun lopulla, viimeisimmät vuonna 2008.

Säännöllisemmin Vehviläinen avusti lehteä kahteen otteeseen, ensin vuosina 2004-2006 ja toisen pätkän pari vuotta myöhemmin. Kyseisinä ajanjaksoina hän asui perheensä kanssa Kiinassa, ja Juvan Lehdessä julkaistuissa teksteissä käsiteltiinkin nimenomaan sikäläistä elämää täkäläisestä näkökulmasta.

Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, Vehviläinen kirjoittaa jälleen, mutta tällä kertaa faktan sijaan runoja.

– Se oli itse asiassa Kalevalan päivä eli 28. helmikuuta, kun runokirjani julkaistiin. Päivämäärää ei oltu sen kummemmin suunniteltu, vaan se tuli kustantajan puolesta, mutta onhan se tavallaan omanlaisensa kunnia, hän kommentoi.

Runoja punaisen pihaportin suojassa -nimeä kantava kirja on Vehviläisen ensimmäinen julkaistu teos. Sen sivuilta löytyy kaikkiaan 60 viimeisen noin 30 vuoden aikana kirjoitettua runoa, joiden aiheet vaihtelevat perheen parissa vietetystä arjesta avioeroon ja oman elämän käänteiden pohtimisesta lapsille suunnattuun lorumaiseen sanailuun.

Kyseessä onkin runokokoelma sanan varsinaisessa merkityksessä.

– Vilpitön toiveeni on, että kirjassa olisi jokaiselle jotakin. Toivon, että runoni voisivat antaa ihmisille sellaisia tunteita, joita he eri tilanteissa tarvitsevat, kuten esimerkiksi vahvistusta tai lohtua, Vehviläinen sanoo.

Tykkäämispakkoa ei kuulemma kuitenkaan ole.

– Jokainen saa tietysti ajatella runoistani mitä haluaa. Kirjoissa on se hyvä puoli, että jos ei tykkää, voi laittaa kirjan kiinni, hän naurahtaa.

Mitä runoilijan omiin mieltymyksiin tulee, hänelle henkilökohtaisesti ehkä rakkain runo on painettu esikoisteoksen ensimmäiselle sivulle. Kyseessä on Vehviläisen papan kuolinilmoituksessa 1990-luvun alussa julkaistu muistovärssy, joka tuolloin parikymppisellä lapsenlapsella oli kunnia laatia.

Sittemmin värssyjä tuli kirjoitettua lisää, käytännössä aina kun joku sukulaisista tai ystävistä keksi sellaista pyytää. Eri tilanteisiin laaditut riimittelyt muodostavatkin eräänlaisen pohjan Vehviläisen myöhemmille runoille.

Vuosien varrella vihkoihin ehti kertyä kymmeniä, jopa satoja runoja, mutta rohkeus niiden julkaisemiseen löytyi vasta viime vuoden lopulla.

– Sain tietooni, että Mediapinta-kustantamo julkaisi läpi vuoden Suomi 100 -juhlavuoteen liittyen 50 kirjaa ilmaiseksi joka kuukausi. Siitä tuli sellainen tunne, että totta kai haluan nyt kokeilla. Sain tekstit lähetettyä vasta joulukuussa, mutta onneksi kustantamo oli tehnyt päätöksen, että Suomi 100 -vuoteen liittyneen kampanjan suuren suosion vuoksi se jatkaa esikoisteosten julkaisemista edelleen, Vehviläinen taustoittaa.

