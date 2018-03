Juvan viime vuosi oli hyvä – tulos antaa vankan pohjan tulevaisuuden investoinneille

Juvan kunta teki toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneen vuoden.

Kunnan vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa 280 00 euron ylijäämää. Toimintatuotot ylittivät budjetoidun 10,8 prosentilla, ja toimintakulut olivat 1,1 prosenttia alhaisemmat kuin budjetissa.

Toimintakate parani edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 miljoonaa euroa eli 2,47 prosenttia.

Kunnan ja vesilaitoksen yhteen laskettu tulos oli vuodelta 2017 noin 0,33 miljoonaa euroa.

Juvalla eletään jo ns. tulevaisuuden kunnan aikaa. Juva siirsi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun 1.1.2017 alkaen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essotelle.

– Essoten ensimmäinen vuosi sujui Juvan kunnan talouden kannalta hyvin. Kunnan maksuosuus Essotelle oli vuonna 2017 kaikkiaan reilut 23,9 miljoonaa euroa. Se oli noin 0,5 miljoonaa euroa alhaisempi kuin budjetoitu, toteaa kunnanjohtaja Mervi Simoska.

Kunnan oman järjestämisvastuun piirissä sivistys- ja vapaa-aikatoimi on kunnan suurin toimiala.

Sen nettomenot vuonna 2017 olivat reilut 10 miljoonaa euroa, mikä on noin 56 prosenttia kunnan omassa järjestämisvastuussa olevien toimintojen nettomenoista.

Kunnan palveluksessa oli vuonna 2017 yhteensä 182 henkeä. Sivistys- ja vapaa-aikatoimen palveluksessa heistä oli valtaosa.

Toimintakate ja vuosikate säilyivät hyvällä tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

– Tämä antaa hyvää pohjaa uusien investointien tekemiseen. Haluan kiittää viranhaltijoita ja hallintokuntia talouden raameihin sitoutumisesta, toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen (kesk.).

Kunnan nettoinvestoinnit olivat 3,8 miljoonaa euroa. Merkittävin investointikohde oli terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjaus, jonka rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2017.

Niitä varten tehtiin väistötilat ammattikoulun tiloihin. Tavoitteena on, että peruskorjaus valmistuu loppuvuodesta 2018. Kirkonkylän kouluille, kirjastoon ja päiväkoteihin tehtiin korjaus- ja muutostöitä.

Vuoden 2017 alussa valmistui ns. Haahtelan raportti Juvan kirkonkylän päiväkoti- ja koulutilojen sekä kunnanviraston kehittämis- ja investointitarpeista.

Keväällä 2017 valtuusto linjasi, että päiväkotia, yhtenäiskoulua ja lukiota sekä liikuntahallia lähdetään suunnittelemaan nykyisen koulukeskuksen alueelle Sampolan läheisyyteen.

Joulukuussa 2017 valtuusto päätti, että Juvan kampushanke toteutetaan elinkaarimallilla ja leasing-rahoituksella liikuntahallia lukuun ottamatta, joka rahoitetaan taselainalla. Tavoitteena on, että toiminnassa uusi kampus olisi tammikuussa 2021.

Vuonna 2017 käynnistyi Viitostien peruskorjauksen suunnittelu myös välillä Nuutilanmäki-Vehmaa. Mikkeli-Nuutilanmäki tiesuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2017.

Nuutilanmäki-Vehmaa yhteysväli on tavoitteena toteuttaa samantasoisena kuin Mikkeli-Nuutilanmäki. Työt on tarkoitus käynnistyä vuonna 2019.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on tehty suunnitelman mukaisia poistoja suuremmat poistot kampushankkeeseen ja kunnanviraston mahdollisiin peruskorjauksiin varautumiseen liittyen.

Kuntaliiton helmikuussa 2018 julkaisemien kuntien tilinpäätös 2017 –ennakkotietojen mukaan valtionosuudet alenivat koko maassa vuonna 2017 3,3 prosenttiyksikköä. Etelä-Savossa ennakkotietojen mukaan lasku oli maltillisempaa jääden 0,2 prosenttiin.

Verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet kasvoivat maassa keskimäärin 0,4 prosentinyksikköä vuonna 2017. Etelä-Savossa kasvu oli 0,5 prosenttiyksikköä.

Juvalla verotulot ylittivät budjetoidun 420 000 eurolla ja olivat hieman vuoden 2016 toteumaa suuremmat. Valtionosuudet ylittyivät budjetoidusta noin miljoonalla eurolla, ja niiden kertymä oli lähes 0,5 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi.

Lainaa kunnalla oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 19,7 miljoonaa euroa eli 3 102 euroa asukasta kohden.

Lainakanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,2 miljoonaa euroa. Keskikorko lainoille oli noin 0,77 prosenttia.