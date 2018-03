Tie, ranta ja katto pään päällä ei riitä – Juvalta mökin ostoa harkitsevat haluavat nykyään enemmän

Kesämökkikauppaa käydään innokkaimmin sulan veden aikaan kesällä, loppukesästä tai syksyllä. Mökinostajat haluavat nähdä rantamaiseman kesäisessä asussa, kun lehti on puussa ja järvi sulana. Hankien aikaan ei ostajia enemmälti liiku.

Toisaalta alkaneen vuoden ensimmäiset mökkikaupat on jo paketissa ja ostaja pääsee mökkeilemään jo alkukesästä Juvan maisemiin. Ostajamarkkinoilta venäläiset ovat SKV Kiinteistövälityksen Hannu Davitsaisen mukaan lähes tyystin hävinneet.

Kauppaa käydään lähes yksinomaan suomalaisasiakkaiden kanssa. Samalla 2000-luvun alun venäläisten korkeista hinnoista on tultu hyvän matkaan alaspäin.

Kiinteistövälittäjä Timo Taskinen Suur-Savon OP-kiinteistökeskuksesta Juvalta sanoo kesämökin ostajan vaativan mökiltään nykyään myös varustetasoa ja hyvää kuntoa. Pelkkä tie, ranta ja rannalla oleva ”jonkinlainen” mökki ilman varusteita ei ostajia enää kiinnosta.

– Nykyään sähköliittymä ja vesikaivo sekä tie ja kovapohjainen ranta ovat ostajan perusvaatimuksia. Ostaja toivoo rannan avautuvan iltapäiväauringon tai ilta-auringon suuntaan. Kun nämä perusvaatimukset ovat kunnossa, niin mökki menee kaupaksi, Timo Taskinen kertoo.

Hannu Davitsainen muistuttaa, että toivemökeistä tosin vain neljäsosa osuu ostajan toiveisiin länsirannalle ja auringonlaskun suuntaan.

Kiinteistövälittäjillä ei keväisin vielä ole myyntikohteita runsaasti. Tarjonta ja kysyntä ajoittuu selvästi kesään ja alkusyksyyn. Juvalaisten kiinteistövälittäjien mukaan kohteita tulee myyntiin jatkuvasti pitkin kesää aina syksyyn saakka.

Juvan korkeudella ostajien mielenkiinto kohdistuu kohtuuhintaisiin kesämökkeihin. Huippuhintoja ei myytävistä mökeistä enää pyydetä. 2010-luvun alkuvuosista kesämökkien hintataso on tullut alaspäin.

– Nyt kauppaa käydään alle 100 000 euron hintaluokassa. Siinä hintatasossa on myös selvää kysyntää, Taskinen sanoo.

Huippuhintoja ostajat eivät ole enää valmiita mökistään maksamaan, vaikka esimerkiksi Taskisen välittäjäuralla kallein myyty kesämökki on ollut 200 000 euron tuntumassa. Silloin ei enää puhuta kesämökistä vaan ympärivuotisesta vapaa-ajan asunnosta.

Hannu Davitsaisen mukaan Juvalla ei ole liikaa myytävää. Tarjontaa voisi olla enemmänkin. Mökkitonttien kauppa on loppunut lähes kokonaan. Ostajat haluavat mieluiten valmiin mökin ilman remonttitarpeita.

– Remonttitaito on ihmisiltä vähissä ja mökin pitäisi olla sellaisessa kunnossa, että sitä pääsee heti käyttämään, Davitsainen kertoo.

Kiinteistövälittäjien mukaan Juva on eteläsuomalaisille vielä oivallista mökkialuetta. Pääkaupunkiseudulta ollaan valmiita ajamaan mökille Juvalle, mutta kovin paljon pohjoisemmasta kesämökkiä ei enää haluta ostaa. Välittäjät uskovat Viitostien remontin kohentavan Juvan mahdollisuuksia eteläsuomalaisten mökkialueena.

Myyjien tarjonta ja ostajien kysyntä Juvan korkeudella pääsääntöisesti kohtaavat. Välittäjien mukaan tarjonta luo myös kysyntää.

– Kun raha eli hinta ja ostajan toiveet unelmamökistä kohtaavat, kauppa kyllä syntyy, Timo Taskinen sanoo.

Kun kesä koittaa, mökkien tarjonta vilkastuu. Samalla ostajatkin lähtevät liikkeelle. Moni potentiaalinen ostaja on saattanut jo lomamatkallaan ihastua juvalaisiin järvimaisemiin ja alkaa lomansa jälkeen syyskesästä kysellä myynnissä olevia tai myyntiin tulevia mökkejä.