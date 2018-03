Lääkäripula helpottumassa Juvalla – ”myönnän, ettei tilanne ole tällä hetkellä hyvä”

Juvan lääkäripulaan on luvassa helpotusta, kun kevät etenee. Näin lupaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen.

Kietäväinen tiedostaa ongelmat ja on saanut kuntalaisilta palautetta lääkäripulan vuoksi.

Pahimmillaan Juvan hyvinvointikeskukseen on riittänyt lääkäriresurssia 1,5 henkilön verran, ja se on liki 6 400 asukkaan kunnassa liian vähän.

Ihmiset eivät ole päässeet puolikiireellisissä vaivoissa lääkärin vastannotolle, ja monasti apua on jouduttu hakemaan Mikkelistä, jossa odotusajat ovat voineet virua tuntien mittaisiksi.

– Palveluissa on tilapäinen notkahdus, ja samanlainen kehitys on ollut monella muullakin paikkakunnalla maassamme. Mutta tilanne Essotessa kokonaisuutena ja myös Juvalla on menossa parempaan päin. Myönnän, ettei se ole tällä hetkellä hyvä, Kietäväinen toteaa.

Lue lisää Juvan terveyspalveluiden tulevaisuudesta 28.3. Juvan Lehdestä!