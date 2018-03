Palvelujen on pelattava

Juvan lääkäripalvelujen riittämättömyys on ollut tämän talven puheenaihe. Oman kunnan hyvinvointikeskus ei ole pystynyt tarjoamaan juvalaisille sen tasoisia palveluja, kuten on kohtuullista odottaa. Myös keskuksen arkipäivien aukioloaikoja on jouduttu supistamaan.

Syitä on monia, mutta ongelmia on ollut ennen muuta rekrytoinnissa: lääkäreitä ei ole saatu palkattua Juvan kaltaisiin yksiköihin rahallakaan. Näin toteavat luottamushenkilöt tämän päivän Juvan Lehdessä.

Jos lääkäriin ei pääse, se on todellinen huolenaihe. Ihmiset kokevat tällöin aidosti, että perusturva ei toimi.

Onneksi juvalaisille luvataan, että tilanteeseen on tulossa parannusta. Kuinka nopeasti, sen aika näyttää. Ilmeisesti niukkuus palvelutarjonnassa jatkuu vielä kotvan aikaa.

Juvan kunta on iso osakas Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essotessa. Juva maksaa kuntayhtymälle noin 24 miljoonaa euroa vuodessa, ja sillä rahamäärällä täytyy saada kunnon palvelut.

Juva tunnettiin ennen Essoten aikaa laajalti kuntana, jossa terveyspalvelut oli järjestetty hyvin, jopa erinomaisesti. On harmi, että ne vuodet taitavat olla ohitse. Naapurikuntalaisetkin hakeutuivat Juvan palveluiden pariin.