Juva toiseksi Järvi-Suomen kuvakisassa – Jake Kukowskin luontokuva valittiin kisan parhaimmaksi kuvaksi

Pieksämäen Kamerat ry vei voiton Järvi-Suomen kuvakisassa. Kisa oli kuitenkin hyvin tasaväkinen, sillä neljä seuraa sijoittui kymmenen pisteen sisälle.

Juvalaisen Jake Kukowskin luontokuva valittiin kisan parhaimmaksi kuvaksi.

Kuuden kameraseuran kesken järjestettävä kuvakisa on jokavuotinen. Tänä vuonna järjestämisvastuussa oli Juvan Kamerakerho ja palkintojen julkistamistilaisuus pidettiin Juvan kunnan valtuustosalissa lauantaina 24.3.

Kuvien tuomaroinnista vastasivat Mikkelin valokuvakeskuksen toiminnanjohtaja, taiteen maisteri Olli Jaatinen ja Mikkelin Kameraseuran puheenjohtaja Olli Knuuttila.

Kisassa on viisi sarjaa: mustavalkovedossarja, värivedossarja, teemasarja, nuorten sarja ja luontokuvasarja.

Juvalaisista kolmen parhaan joukkoon pääsivät Jake Kukowski luontokuva- ja mustavalkovedossarjoissa, Matti Kurkela luontokuvasarjassa ja Iida Riipinen nuorten sarjassa.

Juvan Kamerakerho sai Juvan kunnan kulttuuriavustusta tilaisuuden järjestämiseen ja tarjoiluihin. Kunkin sarjan kolme parasta palkittiin kunniakirjojen lisäksi juvalaisilla tuotteilla täytetyllä Juva-kangaskassilla. Tuotteet kassiin lahjoittivat Rapion Tuote Oy, Tmi Toivetuote, Marjatila Teittinen, TeaHouse of Wehmais, Tmi Halonen Seppo T., Turakkalan puutarha ja J. Ylönen.

Kuvakisalla on pitkät perinteet, sillä ensimmäinen kolmen seuran välinen kisa jrjestettiin vuonna 1972. Tuolloin paremmuudesta ottelivat Juvan, Savonlinnan ja Rantasalmen seurat.

Aikaa myöten seuroja on tullut lisää ja sarjat muuttaneet muotoaan. Osallistujia kisaan on joka vuosi hyvin. Tänä vuonna kisaan osallistui 29 kuvaajaa 231 kuvalla.

Seurajärjestys vuonna 2018: 1. Pieksämäen Kamerat ry 65 pistettä, 2. Juvan Kamerakerho ry 63 pistettä, 3. Varkauden Kameraseura ry 60 pistettä, 4. Savonlinnan Fotokerho ry 55 pistettä, 5. Hankasalmen Kameraseura ry 27 pistettä ja 6. Suolahden Kameraseura ry 7 pistettä.