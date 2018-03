Keittiöjengi kokkasi pääsiäisherkkuja – ”Haluan oppia laittamaan ruokaa”

Juvan koulukeskuksen kotitalousluokan ulkopuolelta kuuluu kikattelua. Hetkeä myöhemmin ovenraosta pilkistää muutama päälaki, jotka kuitenkin vedetään nopeasti pois.

4H-Keittiöjengiin kuuluvat nuoret tuntuvat tietävän, ettei kauhan varteen ole asiaa ennen kuin heidän ohjaajansa ja apuohjaajat ovat saaneet aloituspalaverinsa päätökseen.

– No niin, eiköhän siinä tullut tärkeimmät, Keittiöjengistä vetovastuussa oleva Juvan 4H-yhdistyksen toiminnanohjaaja Leena Heiskanen nostaa katseensa resepteistä.

– Nyt voitte alkaa ottaa esille kulhoja ja mittoja, hän ohjeistaa apuohjaajiksi saapuneita Inka Laamasta, Ronja Pietikäistä ja Jonna Immosta.

Kun esivalmistelut on saatettu loppuun, pääsevät Keittiöjengin päätähdet sisään. Tällä kertaa paikalle on saapunut tasan tusina 3-6-luokkalaista lasta, jotka jaetaan kolmeen neljän hengen ryhmään.

Jokainen ryhmä saa oman ohjaajan, joka auttaa ja neuvoo kokkailun lomassa mahdollisesti eteen tulevien pulmien kanssa.

– Ohjaajien suhteen tänä keväänä on ollut hyvä tilanne. Oikeastaan jokaisella kokoontumiskerralla minulla on ollut apunani ainakin kaksi kerhonohjaajaa, vuosikausia Keittiöjengiä vetänyt Leena Heiskanen mainitsee.

– Kerholaisten osalta kävijämäärät ovat vaihdelleen vuosittain, mutta viime vuodet heitä on ollut paljon. Olemme tainneet onnistua mainonnassamme, mutta toisaalta kyllä kokkailu myös tuntuu kiinnostavan lapsia, hän lisää.

Keittiöjengi kokoontuu joka toinen keskiviikko. Suuret linjat liittyen kullakin kokoontumiskerralla valmistettaviin ruokiin päätetään yhteisesti kerhovuoden alussa, mutta lopulliset ratkaisut reseptien suhteen tekee Heiskanen.

Nyt vuorossa on ajankohtaan eli tulevana sunnuntaina koittavaan Palmusunnuntaihin ja edessä odottavaan pääsiäiseen sopivasti suklaisia lusikkaleipiä sekä persikkarahkaa.

– Joku toivoi, että pääsiäiseksi tehtäisiin suklaasta jotain, ja tuo lusikkaleipäresepti sitten pisti silmääni. Rahka taas tuli siitä, että se sopii hyvin pääsiäiseen ja on sellainen nopea ja helppo, Heiskanen perustelee valintojaan.

Varsinainen kokkaus alkaa rasvan sulattamisella.

Juoksevaksi muuttunut voi yhdistetään sokerin kanssa, ja kun seos on jäähtynyt, nuoret kokit siivilöivät sekaan kuivat aineet. Sen useampia työvaiheita ei tarvita.

Seuraavaksi kaakaojauheen ansiosta suklaanruskeaksi muuttunut massa onkin jo valmista muotoiltavaksi.

– Eikö niin, että mulla on lusikka näin, ja sitten painetaan toisella näin, Kiia Halinen kysyy käännellen käsissään kahta ruokalusikkaa.

– Helpompi varmaan, että on vain yksi lusikka. Painelet taikinamassan siihen. Lopuksi autat vähän kädellä, niin valmis keksi liukuu tähän leivinpaperin päälle, vieressä seisova Inka Laamanen näyttää esimerkkiä.

Keittiöjengiläiset osoittautuvat nopeiksi oppijoiksi. Muutaman hieman hapuilevan yrityksen jälkeen uunipelleille alkavaa kertyä toinen toistaan sievempiä lusikkaleivän puolikkaita.

Kun pellit on työnnetty uuniin, koittaa kokeille ansaittu tauko. Muutamat käyvät kurkkaamassa kännykkäänsä tai vaihtavat kuulumisia, mutta Viivi Maarasella ja Sara Heinolla on mielessään jotain aivan muuta.

Kaksikko pistää tanssiksi!

– Tämä on oikeasti aika vaikeaa, juuri nyt suurta nettisuosiota nauttivasta floss-tanssityylistä tuttuja käsiliikkeitä suorittava Heino huikkaa tilannetta sivummalta seuraaville kerholaisille.

Kymmenisen minuuttia myöhemmin ryhmät vetävät peltinsä uunista. Kukaan ei ole vielä maistanut murustakaan, mutta pelkkä huoneessa leijuva tuoksu saa veden herahtamaan kielelle.

Herkutteluhimo täytyy kuitenkin pitää aisoissa, sillä jäljellä on yhä useita työvaiheita lähtien lusikkaleipien täyttämisestä ja sokeroimisesta rahkaa varten tarvittavan kermavaahdon vatkaamiseen ja persikoiden pilkkomiseen.

Niiden lomassa on oiva hetki valottaa taustaa sille, miksi itse kukin Keittiöjengiin kuuluvista käy kyseisessä kerhossa.

– Tämä on kivaa ajanvietto ja täällä oppii kokkaamaan, Sara Heino sanoo.

– Haluan oppia laittamaan ruokaa. Olenkin jo oppinut jotain, kuten tekemään piirakoita, pizzaa ja muffinsseja, Nele Mei puolestaan kertoo.

Lue, miten Keittiöjengin pääsiäiskokkailut lopulta onnistuivat ja poimi reseptit talteen 28.3.2018 Juvan Lehdestä!