Routa nosti pintaan huikean harvinaisuuden – Partalasta tehtyä esinelöytöä kuvaillaan ”historiakäsityksen mullistavaksi”

Partalan kuninkaankartanon mailla Juvalla on tehty merkittävä, asiantuntijoiden mukaan jopa historiallinen esinelöytö. Kartanon liepeille pellon reunaan on noussut, ilmeisesti maan routimisen vuoksi, noin 1600-luvulta peräisin oleva muoviämpäri.

Noin kymmenen litran kokoinen ämpäri on väriltään valkoinen ja siinä on musta sanka. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen koskaan valmistettu muoviesine, sillä tähän asti vallalla olleen käsityksen mukaan muovi keksittiin ja otettiin käyttöön vasta 1800- ja 1900-lukujen taitteessa.

Tutkijoiden mukaan ”Partalan ihme” -lempinimen saanut esine on kiistaton todiste suomalaisten rakkaudesta ämpäreitä kohtaan.

– Me kaikki muistamme monet uutiset suomalaisista, jotka ovat seisseet tuntikaupalla jonossa ilmaisten muoviämpäreiden takia. Tämän uuden todistusaineiston valossa juuremme ämpärikansana ulottuu kuitenkin paljon pidemmälle, jopa vuosisatojen taakse,ämpärölogian emeritusprofessori Tauno T. Utkija hehkuttaa.

– Siis miettikää nyt! Suomalaiset tai ainakin juvalaiset olivat jo 1600-luvulla niin innoissaan ämpäreistä, että he opettelivat valmistamaan muovia. Tässä valossa Partalan ihmettä ei voi kuvailla muuten kuin historiakäsityksen mullistavaksi löydöksi, hän painottaa.

Täysin poikkeuksellinen ämpärilöytö tehtiin maalis-huhtikuun vaihteessa, mutta tarkkaa päivämäärää ei kerrota julkisuuteen. Kaiken kaikkiaan löydöstä on tihkunut vain hyvin vähän tietoa.

Ilmeisesti se on toimitettu analysoitavaksi arkeologisiin löytöihin erikoistuneeseen kansainväliseen laboratorioon.

– Kyllä, voin vahvistaa, että Partalan ihme on kuljetettu turvalliseen lokaatioon, jossa sille tehdään kaikki mahdolliset ja mahdottomat tutkimukset. Tutkimusten tuloksista tiedotamme, kun niitä alkaa valmistua, Tauno T. Utkija kertoo.

Ainakaan toistaiseksi Partalan ihmeestä ei ole olemassa edes valokuvia, sillä erittäin haurasta ikivanhaa muovia ei haluta altistaa salamavalojen välkkeelle.

– Se saattaisi koitua ämpärin kohtaloksi. Ennen kuin kattavat materiaalin lujuuskartoitukset on suoritettu, julkaisemme siitä vain piirroskuvia, Utkija mainitsee.

Partalan ihme on jo herättänyt kuhinaa tiede- ja historiapiireissä ympäri maailmaa. Tiettävästi ainakin Pariisin kuuluisa Louvre-museo sekä monet muut merkittävät museot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hankkia ikivanhan muoviämpärin kokoelmiinsa.

Juvan Lehden saamien tietojen mukaan ämpäri olisi kuitenkin päätymässä sinne, mistä se on alkujaan lähtenyt: Partalan kuninkaankartanon alueella sijaitsevaan Juvan museoon.

– En voi tässä vaiheessa ottaa kantaa ämpärin tulevaisuuteen, mutta uskon, että löydämme sille rakastavan kodin, Partalan ihmeen tutkimuksia johtava Tauno T. Utkija muotoilee.

Tauno T. Utkijan arvion mukaan nyt löydetty huippuharvianen ämpäri saataneen Juvalle aikaisintaan kuluvan vuoden loppupuolella. Paikallisilla saattaa kuitenkin olla mahdollisuus tutustua lähes vastaaviin esineisiin omilla pihoillaan vaikka heti.

– Nyt kun Juvalla on tehty yksi löytö, en ihmetteleisi, vaikka routa pompsauttelisi esille yhä uusia ja uusia ämpäreitä ympäri pitäjää. Suosittelen lämpimästi, että kaikki sikäläiset tonkisivat omia pihapiirejään, ja näin pääsiäisenähän siihen on mukavasti aikaakin, T. Utkija kannustaa.