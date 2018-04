Juo janoon, nuku väsymykseen – Juvalla luennoiva Samuli Kinnunen kannustaa kuuntelemaan oman kehon tarpeita

Samuli Kinnunen tienaa elantonsa työllä, jonka tarpeellisuus jaksaa hämmästyttää. Miten on mahdollista, että hänen kaltaisilleen, terveyttä ylläpitävistä elämäntavoista luennoiville ja niissä käytännössä opastaville ihmisille riittää aina vain kysyntää?

Eikö internet ole täynnä erilaisia hoito-ohjeita, treenivinkkejä, ravinto-oppaita ja henkisen hyvinvoinnin verkkokursseja, joilla 2010-luvun aktiiviset kansalaiset osaavat auttaa itse itseään?

– Terveydenhuollon ammattilaisten hoito-ohjeet ovat menneet vähän kapulakielisiksi ja kapea-alaiseksi. Tiettyihin terveyden osa-alueisiin erikoistuneet spesialistit eivät neuvo kuin omaan alaansa liittyvissä kysymyksissä, Kinnunen sanoo.

– Lisäksi esimerkiksi Juvalla on sama tilanne kuin monella muullakin paikkakunnalla eli että hoitoon pääseminen käy yhä tiukemmaksi ja matkat pidentyvät. Yhä enemmän terveydenhoitoa jää ihmisen omalle vastuulle, hän täydentää.

Kinnusen mielestä huolestuttavalla tiellä ollaan etenkin silloin, kun kaikki terveyteen liittyvä infoähky ja kapulakielisyys jyräävät normaalien aistikokemusten yli. Sitä esiintyy kuulemma jo nyt varsin yleisesti.

– Saamme kehoiltamme selkeitä viestejä, mutta emme enää usko niihin. Emme luota siihen, että jos meillä on jano, niin kannattaisi juoda, tai siihen, että väsyneenä kannattaisi levätä. Sen sijaan me sivuutamme asiat, Kinnunen kommentoi.

Hyvänä hän pitää sitä, että ihmisten halu vastaanottaa terveyttään koskevaa tietoa on korkealla tasolla.

– Kyllä nämä (terveyteen liittyvät) asiat kiinnostavat ihmisiä. Useinhan niiden kanssa vain tahtoo olla niin, että motivaatio asioiden muuttamiseen herää vasta, kun itselle ilmaantuu jotain ongelmia.

Juvan Kinnunen tuntee ennen muuta Juvan Reuma ja Tulesyhdistyksen kautta. Yhdistyksen väki vietti viime marraskuussa tuettua lomaa Kinnusen työpaikalla Varkauden Kuntorannassa.

Juvalaiset tykästyivät heille muun muassa rentouksia ja jumppia ohjanneen Kinnusen tyyliin ja oppeihin niin paljon, että päättivät kutsua tämän pitämään kaikille avoimen luennon kotikuntaansa. Sopiva ajankohta järjestyi ensi keskiviikolle 4. huhtikuuta.

– En koskaan etukäteen suunnittele mitään, en ennen luentoja tai esimerkiksi ohjaamiani jumppia. Katson, mitä porukka tarvitsee, ja toimin sen mukaan, yli 40 vuoden taakse ulottuvan kamppailulajitaustansa kautta ihmiskehon toimintaan perehtynyt mies mainitsee.

