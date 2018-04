Järvilehto Viitikon auton puikoissa – ex-formulakuski testasi juvalaiskuljettajan jokkisautoa

Maaliskuun 20. päivä koettiin harvinainen hetki, kun 62 MM-osakilpailua ajanut formula 1 -kuljettaja Jyrki Järvilehto alias JJ Lehto testasi Juvan Janne Viitikon jokkisautoa.

Kyseessä oli Vauhdin Maailma-lehden juttusarja jossa Järvilehto testaa eri autourheiluluokkien kisakalustoja pitkin vuotta.

Jokamiehen autoluokasta valikoitui Viitikon Volvo, jolla hän ajaa heinäkuussa Pellossa Poikkinainti- kisoissa puolustaen viime kesän voittoa etuveto/kardaani – luokassa.

Testit järjestettiin Mäntyharjulla jääradalla. Paikan päällä oli Vauhdin Maailma -lehden toimittajan ja kuvaajan lisäksi muun muassa Matti Avikainen, Janne Viitikko ja Mikko Lehto. Käytännön järjestelyistä vastasi Jani Paasonen.

Testipäiväksi sattui lumisateinen päivä, joka hieman vaikeutti testiajoa.

Viitikon Volvossa on 2,5-litrainen moottori, josta löytyy pellin alta 260 hevosvoimaa. Kun tallissa konepelti avattiin ja autoa tarkasteltiin lähemmin, Järvilehdolla riitti hämmästeltävää.

– Erikoisen näköinen konetila, moottoria on tuotu taaksepäin. Taka-akselia puolestaan on tuotu hieman eteen. Autossa istutaan lähes taka-akselin päällä. Mittasuhteet valehtelevat hyvin paljon.

– Viimeksi olen ajanut 30 vuotta sitten jokkisautolla treenimielessä, mutta kisaa en ole ajanut koskaan, Järvilehto sanaili.

Voisiko jokamiehen autoluokka olla sellainen laji, jossa Järvilehto voisi joskus kisailla?

– Ilman muuta. Se on lajina äärettömän mielenkiintoinen ja tapahtumarikas, ja lajissa taitaa nykyisin kilpailukalusto olla aika kovaa tasoa. Ihan eri lajista ja autoista on kyse, kun vertaa 1980-luvun puolivälin kokeiluun treenimielessä. Tehoja on hurjan paljon enemmän kuin sen ajan jokkisautoissa, sanoi kaksinkertainen Le Mans 24 -kisan voittaja Järvilehto.

