Puu näkyköön kampuksessa

Juvan kunnanhallitus linjasi fiksusti, että kunnan paraatipaikalle rakennettavan koulukampuksen ulko- ja sisäpinnassa pitää käyttää mahdollisimman paljon puuta.

Lievennyksenä on, että rakennuskompleksin kantavat rakenteet voivat olla muutakin kuin puuta, mutta olennaista on, että puun pitää näkyä.

Hallitus käytti tervettä järkeä linjatessaan, että puun käyttö nivotaan siihen, etteivät hankkeen kustannukset karkaa käsistä. Se on hyvä todeta, koska pian alkaa rakennuksen suunnittelu. Noin 20 miljoonan euron hanke on on niin valtaisa Juvan mittakaavassa, että se on syytä rakentaa mahdollisimman kustannustehokkaasti – hyvistä rakennusmateriaaleista tinkimättä.

Kunnanhallitus myötäili kampushankkeen suunnittelutyöryhmän linjauksia. Aivan aluksi kampushanketta lähdettiin viemään eteenpäin sillä ajatuksella, että rakennuksen kantavat rakenteet olisivat olleet puuta. Kyseeseen olisi saattanut tulla esimerkiksi hirrestä valmistettu rakennus. Suunnittelun edetessä rupesi näyttämään siltä, että hirsirunkoinen koulu olisi saattanut nostaa kustannuksia jopa neljänneksellä.

Puu on suomalainen ja ympäristöönsä hyvin käyvä materiaali. Monet puusta tehdyt julkiset rakennukset ovat kodikkaita ja silmälle miellyttäviä, ja niissä on todettu olevan hyvä sisäilma. Toivottavasti Juvalle saadaan kaunis, moderni ja hyvin kuntalaisia palveleva koulukampus.