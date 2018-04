Heidi Hänninen: ”Vehmaan ja keskustan alueita ei tule nähdä toistensa kilpailijoina”

Vehmaan risteysalueen näkee miljoonia silmäpareja vuosittain. Tämä seikka tekee alueesta erityisen tärkeän Juvalle. Jos palvelutarjonta on tarpeeksi houkuttelevaa, Vehmaassa pysähdytään lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa. Kun eteläsuomalainen perhe tekee pysähdyksen pohjoisen matkallaan Vehmaan alueella, jättää se paikkakunnalle tärkeitä ”tuontieuroja”. Tuontieuroilla tarkoitan tässä Juvan talousalueen ulkopuolella tienattua rahaa.

Viitostien remontti tuo lisää käyttäjiä Suomen itäiselle pääväylälle. Meidän tulee varmistaa, että Vehmaa on riittävän houkutteleva pysähdyspaikka pääväylän varrella tieremontin jälkeenkin. Alueella on jo yrityksiä, mutta lisää mahtuu. Vehmaaseen on kaavoitettuja tontteja niin kaupan yksiköille kuin teollisuudellekin.

Viitostie markkinoi alueella toimivia yrityksiä kuin itsestään. Kun yrityksen kyltti vilahtelee säännöllisesti, tarpeen tullessa paikka muistetaan ja siellä asioidaan. Samanlaista näkyvyyttä, mitä Viitostien liikennevirrat mahdollistavat, ei saavuteta ihan pienillä markkinointipanostuksilla.

Vehmaan ja keskustan alueita ei tule nähdä toistensa kilpailijoina, vaan toisiaan täydentävinä yksiköinä. Kun Vehmaan alue voi hyvin, tarvitaan lisää työntekijöitä. Työpaikkojen myötä yhä useampi perhe miettii paikkakunnalle muuttoa. Koska suurin osa asutuksesta on keskittynyt keskustan ympäristöön, keskusta saa uutta virtaa asukasluvun kasvusta. Keskustaa elävöittävät myös valtatie 14 -käyttäjät sekä alueen runsaslukuinen vapaa-ajan asukkaiden joukko.

Perheitä ajatellen Juvalla on tehty isoja ratkaisuja. Tuleva koulukampus luo loistavat puitteet opinnoille ja varhaiskasvatukselle. Näin sisäilmaongelmien aikakaudella, uskon terveiden koulujen ja päiväkotien olevan merkityksellinen tekijä lapsiperheiden asuinpaikan valinnassa.

Juvan sijainti Etelä-Savossa on paras mahdollinen, sillä sijaitseehan Juva neljän kaupungin työssäkäyntialueella. Työpaikkoja Juvalla, lähikaupungeissa ja -kunnissa löytyy monelta eri toimialalta. Juuri valmistunut valokuituverkko mahdollistaa etätyön aikaisempaa joustavammin. Tieremontin myötä yhteys Mikkeliin paranee entisestään, jolloin työssäkäynti etelän suuntaan helpottuu.

Keskussairaaloiden yhteistyö ja mahdolliset keskussairaaloiden yhteiset vakanssit tekevät Juvasta houkuttelevan asuinkunnan erityisesti terveydenhuoltohenkilökunnalle. Kun Mikkeliin ja Savonlinnaan on molempiin alle tunnin ajomatka, töihin pääsee Juvalta joutuisasti. Ja jos ei halua ajaa, löytyy lääkärille varmasti työpaikka kävelymatkan päästä omasta hyvinvointikeskuksestamme.

Asumisen mukavuus yhdistettynä tulevaan koulukampukseen ja parannettuihin tieyhteyksiin houkuttelee uusia asukkaita Juvalle. Puitteiden lisäksi tarvitaan tietenkin työpaikkoja, joita pyritään synnyttämään muun muassa viitostien varteen Vehmaan alueelle.

Tiedostamalla paikkakuntamme vahvuudet pystymme hyödyntämään niitä mahdollisimman tehokkaasti. Vaikka maailman ympärillä muuttuu, uskon, että Juvalla on hyvät edellytykset kasvaa ja kehittyä. Se vaatii vain paljon työtä, suunnitelmallisuutta ja rohkeutta, oikeita kontakteja sekä vetovoimatekijöiden tunnistamista ja hyödyntämistä.

Yksi vetovoimatekijä on nostettu kuluvalle vuodelle kuntamarkkinoinnin keskiöön: Vehmaan risteysalue tarjoaa monia mahdollisuuksia yrittämiselle. Jää siis kuulolle tai ota rohkeasti yhteyttä, niin tehdään juuri sinun yritysunelmistasi totta miljoonien silmäparien alla Viitostien liikennevirran kainalossa.

Heidi Hänninen

Kirjoittaja on Juvan kunnan kehittämispäällikkö.