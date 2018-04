”Korkea aika käydä vaikka Tallinnassa” – 39 vuoden uran kyläkauppiaana tehnyt Ilmo Pylkkänen malttoi vihdoin jäädä eläkkeelle

Tänään on Ilmo Pylkkäsen uuden elämän seitsemäs päivä. Toisin kuin ennen, siinä entisessä elämässä, nyt hänellä on mahdollisuus hörppiä aamukahvia pitkän kaavan mukaan, keskittyä kuuntelemaan radiota tai huhkia polttopuiden pilkkomisen parissa.

Lyhyesti sanottuna Pylkkänen on vapaa käyttämään aikansa kaikkeen sellaiseen, mihin sitä ei tahtonut riittää hänen toimiessa yrittäjänä omaa nimeään kantaneessa kaupassa. Kauppiasura kesti peräti 39 vuotta, joten Pylkkäsen voisi kuvitella laatineen vaikka mitä hahmotelmia eläkepäiviensä varalle.

Tai sitten ei.

– En ole sillä tavalla suunnitellut mitään tiettyä, mitä alkaisin oikein tekemällä tekemään. Hyvää jälkihoitoa kaupan pidon lopettamiseen on esimerkiksi varastoiden järjesteleminen, missä saan aikaa kulumaan varmasti viikko- ellen jopa kuukausitolkulla, hän sanoo.

Virallisesti Ilmon Kauppa ja sen kauppias palvelivat asiakkaita viimeisen kerran tasan viikko sitten lauantaina. Epävirallisesti viitostien varressa Juvan Pekurilassa sijaitsevan kauppaliikkeen ovet aukeavat kuitenkin myös vastaisuudessa aina niin pitkään, kun kaupan hyllyiltä löytyy jotain jollekin kelpaavaa.

Koska kauppakiinteistössä asuva Pylkkänen ei ole aikeissa muuttaa arkirutiinejaan vaan pysytellä lähinnä kotosalla, hän ennättää hyvin palvelemaan oven taakse ilmestyviä asiakkaita.

– Olen ihan sanonutkin varsinkin tässä vakituisemmin käyville, että sen kun tulette käymään, kaikki myydään pois.

Ilmo Pylkkäsen kohdalla kauppiaaksi ryhtyminen oli pikemminkin kohtalo kuin valinta. Kansakoulun ja jatkokoulun jälkeen oli pelkästään luonnollista, että nuori mies jatkoi tuolloin kauppiaana toimineen isänsä jalanjäljissä, ensin apuna ja vuodesta 1979 yrityksen johdossa.

Vuosien varrella kerran nuoresta yrittäjästä on kuoriutunut vähemmän nuori, tarkkaan ottaen 71-vuotias sairauksiakin läpikäynyt konkari, mutta Pylkkänen on yhä voimissaan. Ulkopuolisia saattaakin kummastuttaa, miksi lähes elämäntapana työtä tehnyt mies luopuu kaupan pidosta.

Kaiken lisäksi edessä on kesä eli myynnin puolesta kyläkauppojen parhaat kuukaudet.

– Kyllähän se kysymys herää ja kyllähän sitä kai fyysisesti jaksaisi. Vuosista ei kuitenkaan oikein koskaan tiedä, että kuinka paljon niitä on jäljellä, Pylkkänen toteaa.

– Ja myyntihän on laskenut aikamoista syöksykierrettä. Kesällä tosiaan asiakkaita tuntuisi käyvän, mutta todellisuudessa viime kesänäkin myyntiä oli useampi tuhat vähemmän kuin sitä edellisenä kesänä, hän lisää.

Pitkän linjan kauppias kuulostaa hieman haikealta, mutta katkeruutta miehen äänestä ei pysty erottamaan.

– En sano, ettenkö päivääkään vaihtaisi pois – kyllä vaihtaisin. Pitkässä juoksussa voisin kuitenkin sanoa, että huonomminkin olisi voinut mennä, Pylkkänen muotoilee.

– Henkilökohtainen elämäni on nivoutunut pitkälle kaupan toimintaan, eikä tässä ole tullut pidettyä oikein minkäänlaisia lomiakaan. Ehkä nyt voisi olla korkea aika käydä vaikka Tallinnassa, hän naurahtaa.

