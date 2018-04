”Sampolassa sielu ja mieli lepäävät” – Jorma, Tarja ja Elise pulahtavat Juvan vesiliikuntakeskuksen altaisiin useita kertoja viikossa

Tarja Huhtinen ja Elise Iiskola eivät edes yritä peitellä asiaa. He myöntävät suoraan olevansa koukussa, vieläpä varsin tiukasti.

Saattaa kuulostaa huolestuttavalta, mutta onneksi kaksikon riippuvuus suuntautuu jokseenkin vaarattomaan kohteeseen. Itse asiassa tämä huume on päinvastoin terveellistä, ainakin kohtuullisissa määrin nautittuna.

– Vesijuoksuhan se on, mitä me menemme, Huhtinen paljastaa intohimoksi yltyneen harrastuksensa nimen.

– Käymme polkemassa (vesijuoksemassa) porukalla kahdesta kolmeen kertaan viikossa, olemme käyneet jo vuosia. Sampolan viimeisen remontin aikaan kävimme Mikkelissä Rantakylän uimahallissa, mutta viime ajat olemme taas käyneet Juvalla. Käymme omalla ajalla ja lisäksi perjantaisin Samulin (Tuikkanen) vetämässä erinomaisessa vesijumpassa, Elise Iiskola puolestaan hehkuttaa.

Kun Huhtista ja Iiskolaa pyytää luettelemaan vesijuoksun hyviä puolia, ei listasta tahdo tulla loppua. Juvan Siikakoskella asuvat ystävykset ylistävät veden tuottaman vastuksen hyvää tekevää voimaa, joka mahdollistaa tehokkaan liikunnan harrastamisen ilman, että nivelet rasittuvat.

Uiminenkin on kuulemma varsin hyödyllistä hommaa, mutta vesijuoksu vie voiton jopa siitä.

– Se sopii edelleen, vaikka niskani eivät enää kestä uimista. Minulla on ollut viiden vuoden sisään neljä leikkausta ja tiedän, etten olisi kuntoutunut niistä näin hyvin ilman vesijuoksua, Tarja Huhtinen sanoo.

Hän itse panostaa vesijuoksun tekniikkaan pyrkien siten saamaan harjoituksistaan irti suurimmat mahdolliset hyödyt, mutta kannustaa lajin pariin myös liikeratojen hienosäädöstä vähemmän kiinnostuneita.

– Pääasia tietysti on se, että ihminen liikkuu, Huhtinen painottaa.

– Joo, ei täällä kukaan katsele, että miten toiset tekee tai sitä, minkä muotoinen toinen on. Kaikki voivat tulla harrastamaan, Huhtisen ja Iiskolan kanssa samalla kyydillä haastattelupäivänä Sampolaan saapunut Jorma Venäläinen kommentoi.

Rakkaan lajin lisäksi Huhtinen ja Iiskola löytävät roppakaupalla kehuttavaa myös harrastuspaikastaan. Juvan vesiliikuntakeskus Sampola on heidän kokemustensa mukaan lähes täydellinen uimahalli.

– Kylmäallas on hyvä, vesi on puhdasta ja pefletit saa talon puolesta. On talon puolesta järjestettyjä vesijumppia, ne ovat kivoja, ja kaiken kaikkiaan täällä on erittäin hyvä ilmapiiri, Iiskola jakaa kiitosta.

Erityisesti hän haluaa nostaa esille eri ikäisten uimareiden välisen vuorovaikutuksen, joka poikii iloa monien arkeen. Esimerkiksi vesijuoksijoista on muodostunut niin tiivis porukka, että jos joku vakiokasvoista ei jonain päivänä saavukaan altaalle, hänen peräänsä on heti kyselemässä useampi huolestunut harrastuskaveri.

– Ja näiltä vanhemmilta rouvilta ja herroilta, heiltä saa aivan valtavan hyviä elämänohjeita, Iiskola mainitsee.

Lue koko juttu innokkaista vesijuoksijoista 5.4.2018 Juvan Lehdestä!