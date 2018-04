Kaskii sai oman maisemanhoitosuunnitelman â€“ ”tekoprosessi on avannut silmÃ¤t arvostamaan omaa kylÃ¤maisemaa entistÃ¤ enemmÃ¤n”

Juvan Kaskiissa vuosi sitten aloitettu maisemanhoitosuunnitelman laadinta on saatu päätökseen. Valmis suunnitelma Mäkien rinteiltä peltojen laidoille julkistettiin kyläillassa maaliskuun puolivälissä.

Kyläläiset ovat olleet aktiivisesti mukana suunnitelman teossa. Kylällä järjestettiin kesän ja syksyn aikana maisemailtoja, kyläkävely, sähköinen maisemakysely ja tapaamisia viljelijöiden kanssa.

– Suunnitelman tekoprosessi on avannut silmät näkemään oman tutun asuinympäristön uusin silmin ja arvostamaan omaa kylämaisemaa entistä enemmän, kiittelevät kaskiilaiset viljelijät Lassi Kaasinen ja Simo Martikainen.

Kaskii on nimetty valtakunnallisesta arvokkaaksi maisema-alueeksi. Maisemanhoitosuunnitelman tavoitteena on säilyttää Kaskiin maiseman tärkeimmät arvopiirteet, joita ovat avoimet peltonäkymät ja elinvoimainen maatalous sekä perinteisen eteläsavolaiskylän yleisilme.

Kaskiin maisemasta tekee mielenkiintoisen se, että maisemassa on säilynyt merkkejä eri aikakausilta. Kylän historia juontaa juurensa 1500-luvulle ja kylän neljä kantatilaa ovat olleet samoilla paikoilla siitä asti.

Kylällä on säilynyt edelleen selkeästi näkyvissä perinteinen savolaiskylän asutusrakenne, jossa talot ovat mäkien lakiosilla tai järven rannassa ja pellot niiden ympärillä. Drumliinien lakiosia seurailevat tielinjat ovat niin ikään säilyneet samoina vuosisatojen ajan. Rakennuksissa ja pihapiireissä näkyy vaikutteita 1900-luvun eri aikakausilta.

Kyläläisiä ilahdutti erityisesti suunnitelmaan koottu perusteellinen selostus kylän historiasta ja maiseman kehityksestä.

Siitä löytyi uutta tietoa monelle jo ikänsä kylällä asuneellekin. Lisäksi suunnitelmassa annetaan käytännönläheisiä ohjeita maisemanhoitotöihin, kuten rantakaistaleiden, tienvarsien ja metsäsaarekkeiden hoitoon, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja maisemaan sopivaan uudisrakentamiseen.

Kyläaktiivi Marjaana Pajunen suunnittelee jo innolla kesän vieraslajien torjuntatöitä. Kyläläiset uskovat, että positiivisen esimerkin voima maisemanhoidossa on suuri.

– Kun naapuri laittaa omat paikkansa kuntoon, tulee myös muille kyläläisille sopivasti painetta ryhtyä maisemanhoitotöihin omilla maillaan, Simo Martikainen arvelee.

Ensimmäiseksi kyläläiset haluavat saada tienvarsille ja ojanpenkoille levinneet vieraslajit, lupiinin ja jättipalsamin, hallintaan.

Myös kylän tulevaisuutta suunniteltiin. Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen statusta voisi jatkossa hyödyntää yhä enemmän kylän yritystoiminnassa niin matkailupalveluissa kuin maataloustuotteiden markkinoinnissakin. Kylän värikäs historia ja siihen liittyvät lukuisat tarinat kiinnostavat taatusti matkailijoita. Kyläläiset toivovat alueelle infotaulua, jossa kerrottaisiin maiseman arvoista ja mielenkiintoisista kohteista.

Kaskiin maisemanhoitosuunnitelma Mäkien rinteiltä peltojen laidoille toimitetaan kaikille alueen maanomistajille. Suunnitelma tulee myös avoimesti saataville sähköisesti.