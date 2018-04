Maahanmuuttajista osaamista yrityksiin â€“ ”KausityÃ¶ntekijÃ¶itÃ¤ voi rekrytoida jo EtelÃ¤-Savossa asuvista, eikÃ¤ heitÃ¤ tarvitse palkata merten takaa.”

Maahanmuuttajista on mahdollista saada lisää osaamista ja henkilöresursseja Juvan ja Etelä-Savon yrityksiin, todettiin Juvan Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa 21. maaliskuuta. Kahvit tarjosi Maahanmuuttajat Etelä-Savon yritysten voimavaraksi -hanke, ja siitä kertoi hankkeessa työskentelevä asiantuntija Riitta Lappi.

Mukana Juvan tilaisuudessa oli myös Tiina Ikonen Etelä-Savon elykeskuksesta. Hän kertoi yrityksille kohdistetusta tuesta ulkomaalaisia palkattaessa.

– Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on auttaa maahanmuuttajia ja eteläsavolaisia yrityksiä löytämään

toisensa. Haastateltuja ulkomaalaisia on jo yli 90 ja heillä on monipuolinen kokemus- ja työhistoria. Hyvin motivoituneet henkilöt haluavat päästä mukaan savolaiseen työelämään mahdollisimman pian, Riitta Lappi totesi.

Riitta Lapin mukaan hanke toimii maahanmuuttajien puuttuvana verkostotukena työpaikan löytämiseksi.

– Ulkomaalaisen työvoiman käyttö voi parhaimmillaan hyödyttää sekä yrityksen kehittymistä, kansainvälistymistä ja auttaa työvoimapulaan. Kausityöntekijöitä voi rekrytoida jo Etelä-Savossa asuvista, eikä heitä tarvitse palkata merten takaa.

Vuonna 2016 Etelä-Savossa oli 3 241 ulkomaan kansalaista. Juvalla heitä asui 134. Jos yrityksellä on tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa tarvetta lisätyövoimalle, kannattaa olla yhteyttä Riitta Lappiin. Hänen sähköpostiinsa on riitta.lappi@mikseimikkeli.fi ja puhelin 0440 361 621.

Maahanmuuttajat Etelä- Savon yritysten voimavaraksi -hanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ely-keskus. Hanketta hallinnoi Otavan Opisto. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimii osatoteuttajana.

Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Seuraava askel on paikallisten yrittäjien ja ulkomaalaistaustaisten tapaaminen työmahdollisuuksien merkeissä 25.4. kello klo 16.30 alkaen yrittäjien pop up -tilassa Juvalla.