Heino Lipsanen: ”Liikkumattomuuden hinta Etelä-Savossa on 100 miljoonaa euroa”

Liikunnan puutteen hinta Suomessa terveydenhuollon kokonaismenoista on NCD-tautien (tarttumattomat taudit) osalta 1-2 miljardia. Kun mukaan lasketaan myös epäsuorat kustannukset, jotka tarkoittavat työpanosmenetyksiä, sairauslomia ja niin edelleen saadaan hintalappu, jonka kokonaissumma on vähintään kolme miljardia.

Nämä luvut käyvät ilmi UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankarin kokoamista tutkimuksista. Yksittäinen esimerkki on diabetes, jonka ehkäisyssä liikunnalla on keskeinen rooli. Diabeteksen hoidon kokonaiskustannukset ja tuottavuuskustannukset ovat 2,7 miljardia.

Mitä nämä luvut tarkoittavat Etelä-Savossa? Väkilukuun suhteutettuna liikkumattomuuden hinta on Etelä-Savossa 100 miljoonaa euroa.

Se on valtava summa rahaa, jolle olisi käyttöä muuhunkin. Sote uudistus on käynnissä. Nyt on aika vaikuttaa ennaltaehkäisevään toimintaan ja saada ihmiset muuttamaan tottumuksiaan. Juvan väkilukuun suhteutettuna liikkumattomuuden hinta on neljä miljoonaa euroa vuodessa.

Meillä Etelä-Savossa on olemassa hyviä aihioita. Liikkuva koulu ohjelmassa on mukana 65 koulua 72:sta. Sosterista (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) liikkeelle lähtenyt ”Sykettä Etelä-Savossa” ovat mukana kaikki kunnat ja suuri joukko yrityksiä. ESSOTE (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) ja Sosteri ovat mukana vaikuttavaa elintapaohjausta tuottavassa hankkeessa, jonka keskeisinä hyvinvoinnin tehostamisen elementteinä ovat liikunta, ravinto ja uni.

Tämän hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on luoda järjestelmä, joka toteuttaa Etelä-Savon kunnissa Suomen parasta elintapaohjausta.

Voimaa vanhuuteen ohjelmat ja liikkuva maaseutuhankkeet ovat hyvänä lisänä tässä toimintaketjussa. Urheiluseurojen piakkoin käynnistyvät laatuseuraohjelmat huomioivat kaiken tasoiset liikkujat.

Olosuhteet paranevat koko ajan. Tanhuvaaran urheiluopiston ainutlaatuinen miljöö, Saimaa Stadiumi, lumetetut ladut, ulkoilureitit, lähiliikuntapaikat luovat edellytyksiä liikunnan harrastamiselle. Myös päättäjät ovat tiedostaneet asian ja asenteet ovat muuttuneet myönteisiksi liikuntaa kohtaan. Liikkuminen ei välttämättä ole kiinni rahasta. Arkiliikunta, hyötyliikunta, käytänkö hissiä vai kävelenkö, lähdenkö lenkille vai jäänkö katsomaan Kauniita ja rohkeita…

ESLi:n (Etelä-Savon Liikunta) visio on tehdä Etelä-Savosta Suomen liikkuvin maakunta. Olemme liikkuva maakunta, mutta ei vielä liikkuvin. Se vaatii meiltä kaikilta enemmän. 100 miljoonalle euroa olisi käyttöä. Tulethan mukaan.

Heino Lipsanen

Kirjoittaja on liikuntaneuvos ja Etelä-Savon Liikunnan aluejohtaja.