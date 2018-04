Hilduriin kootaan näyttelyä koulumuistoista – Lähetä omasi kirjeellä tai sähköpostilla!

Näinhän siinä usein tahtoo käydä, koulumuistojen kanssa. Niille kun antaa pikkusormen, huomaa nopeasti olevansa koko kättä myöten menneen maailman lumoissa.

Marjo Kaartisen kohdalla viimeisin lähes huomaamatta tapahtunut koulumuistoihin uppoaminen sijoittuu viime viikolle, tarkkaan ottaen keskiviikkoon. Alun perin hänen oli kuulemma pitänyt vain raottaa vanhan koulukuva-albuminsa kansia näyttääkseen tyttärelleen paria otosta, mutta toisin kävi.

Lopulta albumin äärellä vierähti useampi tunti.

– Oli mielenkiintoista huomata, kuinka paljon sitä muistaakaan, ihan ensimmäisestä luokasta alkaen. Minun tapauksessani luokkakuvista näkee hyvin myös tekniikan kehittymisen, sillä ensimmäisen luokan kuva on vielä mustavalkoinen, mutta toisen luokan kuva on jo värikuva, Kaartinen esittelee punakantisen albumin sisältöä.

Omiensa lisäksi Marjo Kaartinen on selaillut kevään mittaan runsaasti myös muiden, ventovieraidenkin, arkistoissa säilyneitä luokkakuvia. Kuvien ohella hän, muut Juvan Käsityöläisten jäsenet ja ennen muuta yhdistyksen puheenjohtaja Kaija Huhtinen ovat keränneet talteen myös kirjalliseen muotoon saatettuja muisteluita.

Itse asiassa kerääminen jatkuu yhä, sillä kuvilla ja muistoilla on tarkoitus täyttää tulevana kesänä koko Hildurin Vinttigalleria.

– Meillä on tapana aina heti edellisen kesänäyttelyn päätyttyä pitää palautekeskustelu ja samalla palaveri, jossa sovitaan seuraavan vuoden näyttelyn aihe. Koulumuistot ovat olleet varastossa jo monta vuotta, ja osa meidän jäsenistä olisi halunnut sen näyttelyn aiheeksi jo viime vuodelle, Marjo Kaartinen taustoittaa.

– Suomi100-teemavuoden takia valitsimme kuitenkin silloin ryijyt. Jo silloin kyllä ajattelimme, että ensi vuonna eli näin vuonna 2018 otamme sitten aiheeksi koulumuistot, hän mainitsee.

Käytännössä muistojen kerääminen tapahtuu kahdella tavalla. Nykytekniikan eli sähköpostin ja digikuvat hallitsevat sukupolvet voivat lähettää omia kirjoituksiaan ja kuviaan suoraan Kaija Huhtisen sähköpostiin osoitteeseen kaijahuhtinen48@gmail.com. Jos sähköisen postin maailma ei ole tuttu, perinteinen posti löytää Huhtisen osoitteesta Kellosepänkuja 2 B 13 51900 Juva.

Huhtinen ja Kaartinen painottavat, ettei yksikään muisto ole liian pieni tai aihepiiriltään väärä. Muistot voivatkin koskea melkein mitä vain kuten kouluruokaa, sattumusta koulumatkalta tai ikimuistoista välituntileikkiä.

– Juuri sinun muistosi on tärkeä, he vakuuttaa.

– Oikeastaan ainoa kriteeri, minkä olemme rajanneet, on se, että muistot tulee olla alakoulusta eli luokilta 1-6, Kaartinen tarkentaa.

Entä kuinka tuoreita muistoja näyttelyyn kelpuutetaan?

– Toivomme meille lähetettävän mahdollisimman monipuolisia muisteluita mahdollisimman laajalta aikajaksolta aina sotia edeltävältä ajalta viime vuosiin asti. Jos saisimme muistoja esimerkiksi sadan vuoden ajalta, näyttelystä tulisi hirveän hieno historiallinen teos. Se antaisi paljon aikuisille, mutta etenkin nuorelle polvelle, Kaartinen uskoo.

