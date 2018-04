Virastoon halutaan vuokralaisia – kunnan oma henkilöstö mahtuisi pienempiinkin neliöihin

Juvan kunnanvirasto käy tilojen osalta tyhjäkäyntiä. Virastotalon käyttöaste on matala ja ylläpitokulut suuret.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kunnanviraston tilatyöryhmän perustamista. Tilatyöryhmän tavoitteena on säilyttää kunnanviraston nykyiset vuokralaiset ja saada tyhjiin tiloihin uusia vuokralaisia

Tilatyöryhmään tulee edustus lautakunnan lisäksi kunnanhallituksesta, Järvi-Saimaan Palveluista sekä rakennuksen nykyisistä käyttäjistä. Työryhmään lautakunta halusi mukaan myös vs. tekninen johtajan Vesa Kankkusen.

Juvan kunnanvirastossa on neliöitä 5 400. Vuoden takaisen arvion mukaan virastossa työskentelevä henkilöstö mahtuisi tuntuvasti pienempiinkin tiloihin.

Ylimääräistä tilaa kunnanvirastossa on ainakin 4 000 neliötä. Henkilöstölle riittäisi selvityksen mukaan vain viidennes neliöistä eli hieman yli 1000 neliön toimitilat.

Tekninen lautakunta käsitteli myös muun muassa Kuosmalan kyläyhdistyksen tekemää kuntalaisaloitetta Puottopaikan venelaiturin ja vesillelaskupaikan kunnostamisesta. Kyläyhdistys on huolehtinut talkoilla laiturialueen yhteydessä olevan pysäköintialueen kunnosta.

Puottopaikan laituri on sijainniltaan hyvä, mutta käyttöä on rajoittanut virheellinen rakenne. Liuska on liian jyrkkä ja trailerit jäävät jumiin äkkijyrkkään penkkaan. Kyläyhdistys kaipasi laituriin lisää venepaikkoja isoja veneitä varten.

Tekninen lautakunta merkitsi kuntalaisaloitteen tiedoksi. Tämän vuoden budjetissa siihen ei ole määrärahoja ja investointimääräraha on varattava ensi vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä.

Lautakunta hylkäsi Kyösti Korpin tekemän oikaisuvaatimuksen Salico Oy:n vesimaksuista.

Korpin mielestä kunta tukee Salicon yritystoimintaa ja maksaa sille yritystukea alennetun vesimaksun muodossa.

Salico on Juvan suurimpia vedenkuluttajia. Vuosittain se käyttää vettä 45 000 kuutiometriä.

Teknisen lautakunnan mielestä Salicon kanssa neuvoteltu vesitaksa ei ole yritystukea. Perittävät maksut kattavat vesihuollon kustannukset.

Lisäksi Salico on joutunut investoimaan laitteisiin, joilla vesi saadaan yrityksen käyttöön riittävän viileänä.