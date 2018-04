Juvalla tarjoa rahallista tukea maatiaiskissojen leikkauksiin – ”Jokainen kiima on kissan keholle hirveä rasite”

Kovaa vauhtia tuloaan tekevä kevät on kissojen kannalta varsin vaarallinen vuodenaika. Jos maatilalle esimerkiksi hiirikissaksi hankittua kissaa ei leikata, kevään tullen sitä uhkaavat monet eri tekijät.

– Jokainen kiima on kissan keholle hirveä rasite. Leikkaamattomien tyttökissojen kohdalla esimerkiksi kohtutulehdusten ja nisäkasvainten riski kasvaa, kun taas kolleille tulee useammin tappeluita, mitä kautta niiden sairastumisriski kasvaa. Myös varsinkin kolleilla erittäin ikävä merkkaileminen vähentyy, luettelee eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescuen puheenjohtaja Katja Noro.

– Kaiken kaikkiaan leikatut kissat pysyvät paremmin omalla reviirillä ja ne myös hoitavat hiirestystä paremmin, kun kiimat eivät vie niiden huomiota vaan ne jaksavat keskittyä siihen paremmin, hän lisää.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kissan leikkaamista puoltaa se, että leikkaaminen hillitsee helposti käsistä ryöstäytyvien kissapopulaatioiden syntymistä. Kissa on hyvin tehokkaasti lisääntyvä eläin: vain kahdeksassa vuodessa yhdestä leikkaamattomasta kissaparista, kollista ja naaraasta, lähtenyt populaatio voi periaatteessa laajentua yli 750 000 kissan jättiläislaumaksi.

Myös Juvalla on aika ajoin ollut havaittavissa leikkaamattomien kissojen vuoksi hallitsemattoman suuriksi kasvaneita kissayhdyskuntia. Nämä tapaukset sijoittuvat lähinnä maaseudulle, mutta toisinaan myös esimerkiksi kerrostalossa asuvat sisäkissat pääsevät lisääntymään liiaksi.

Kun kissapaljouden keskelle joutuneet ihmiset ja ylisuureksi kasvaneen kannan vuoksi helposti leviäviin tauteihin sairastuneet kissat tarvitsevat apua, sitä tarjoavat sekä alueen eläinlääkärit että vapaaehtoisvoimin toimivat Rekku Rescuen kaltaiset järjestöt.

– Me toimimme pääkaupunkiseudulla, mutta Juva on meille sillä tavalla tuttua seutua, että käymme siellä loukuttamassa kissoja. Omistajat voivatkin pyytää meidät apuun, jos omien kissojen määrä on kasvanut kovin suureksi, Katja Noro mainitsee.

Tänä keväänä, nyt toista vuotta peräkkäin, Rekku Rescue pyrkii edistämään juvalaisten kissojen hyvinvointia myös rahallisen avustuksen muodossa. Käytännössä tarjolla on rahallista tukea niille leikkaamattomien maatiaiskissojen omistajille, jotka eivät oman heikon taloustilanteensa takia pysty kustantamaan leikkausta.

Rekku Rescue arvioi jokaisen tapauksen erikseen, mutta Noro rohkaisee juvalaisia rohkeasti lähettämään hakemuksia.

– Ei tarvitse muuta kuin laittaa meille sähköpostia, jossa hieman perustelee, miksi tarvitsisi tukea kissansa leikkauksen rahoittamiseen. Lisäksi on hyvä kertoa tietoja kissasta, kuten ikä ja sukupuoli.

Juvan eläinklinikalla tehtävien kollien kastraation hinta on 70 euroa ja naaraskissan sterilisaatio 120 euroa. Rekku Rescuen tukemana kastraatiolle jää hintaa 35 euroa ja sterilisaatiolle 50 euroa. Maatiaiskissojen leikkauskampanjan paikallisen yhteyshenkilön tavoittaa sähköpostilla osoitteesta mlehmus@rekkurescue.com.

Lue lisää maatiaiskissojen leikkauskampanjasta 12.4.2018 Juvan Lehdestä!