Kädentaidot esillä viikonloppuna Opistotalolla – mukana muun muassa Ritvan kurjet

Juvalainen Ritva Rissanen on innokas Järvi-Saimaan kansalaisopiston kurssien kävijä. Syksyn ja talven aikana hän on ollut kahdeksalla eri kurssilla opettelemassa maton ja muuta kudontaa, himmelin tekoa ja kaiken sortin askartelua.

Nyt viikonvaihteessa Rissasen ja kymmenien muiden kurssilaisten kädentaidot ovat kaikkien ihailtavina Juvan Opistotalolla. Järvi-Saimaan kansalaisopiston opiskelijoiden kädentaito- ja taideaineiden kurssityöt ovat esillä perjantaista sunnuntaihin Tirrolantien Opistotalolla.

Erilaisia töitä näyttelyssä on satoja kymmeniltä eri kurssilaisilta. Työt eivät ole myytävänä, vaan pelkästään ihailtavina ja ihmeteltävinä, mitä kaikkea kymmenet kurssilaiset ovat kansalaisopiston kursseilla talven aikana puuhanneet.

Ritva Rissaselle kansalaisopiston kurssit ovat käyneet talven aikana tutuiksi ja tärkeiksi.

– Minulle kansalaisopisto kädentaitokurssit ovat merkinneet sosiaalista kanssakäymistä ja uusia ystäviä. Ja aina kursseilta on saanut uusia ideoita. Täällä on mennyt monta iltaa ja usein vielä viikonloputkin. Olen aina ollut innokas askartelija, Ritva Rissanen kertoo.

Rissanen on askarrellut muun muassa luonnollisen kokoiset kurjet. Toki oman miehen apua kurkien tekoon on tarvittu sen verran, että hän on tehnyt kurjille pitkät jalat.

Kansalaisopiston taito- ja taideaineiden näyttely avoinna Opistotalolla pe 20.4. klo 10-19 sekä la-su 21.-22.4. klo 10-16.

Lue lisää kansalaisopiston näyttelystä 19.4.2018 Juvan Lehdestä!