Uusi halli Vehmaaseen – Jukotech rakentaa, kunta markkinoi

Juva lähtee vahvasti markkinoimaan Vehmaan aluetta yrityksille. Kunta on tehnyt Vehmaassa jo toimivan Jukotech Oy kanssa aiesopimuksen uusien 450 neliön toimitilojen rakentamisesta. Aiesopimuksessa vuokrattavien toimitilojen rakennuttaja on Jukotechin omistama kiinteistöyhtiö.

Kunnan rooli on toimia tilojen markkinoijana ja tarvittaessa vuokrata uudesta hallista tiloja esimerkiksi kaupan alan uusille yrityksille. Kunnan kehittämispäällikön Heidi Hännisen mukaan kunta ei lähde osakkaaksi kiinteistöyhtiöön eikä rakennuttajaksi.

Jukotech Oy:n toimitusjohtajan Kari Aution mukaan uuden hallin rakentamisessa edetään varsin vauhdikkaasti. Työt alkavat pikapuolin ja toimitilat valmistuvat vuodenloppuun mennessä. Kunta aloittaa Vehmaan uusien toimitilojen markkinoinnin heti.

Heidi Hännisen mukaan alustavia yhteydenottoja ja kontakteja on olemassa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan kesän aikana. Myös Jukotechillä on tiedossaan Vehmaan alueesta kiinnostuneita yrityksiä.

Konsepti on sillä tavalla selkeä, että kunnalla on valmiudet tarvittaessa vauhdittaa yrityksien sijoittumista Vehmaan tiloihin vuokraamalla tiloja yritysten käyttöön. Kari Aution mukaan uusista tiloista on ollut kiinnostusta kaupanalan yrittäjien parissa. 450 neliön hallitila on mahdollisuus pilkkoa 75-300 neliön vuokrattaviksi yritystiloiksi.

Halli-investoinnin hinta on noin 600 000 euroa. Töihin päästänee käsiksi kesään mennessä. Tilat valmistuvat vuodenvaihteeseen mennessä.

Heidi Hänninen sanoo, että tiloihin voi sijoittua muun muassa pieniä kaupan alan yrityksiä. Vehmaa on Juvalle strategisesti tärkeä alue. Se sijoittuu vilkkaan Viitostien varteen ja on hyvä markkinointipaikka, kun alueelta on yhteydet etelään, pohjoiseen, itään ja länteen.

Lue lisää Vehmaalle nousevasta uudesta hallista 19.4.2018 Juvan Lehdestä!