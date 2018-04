Sairaaloiden työnjaossa sittenkin erimielisyyksiä – neuvotteluaikaa enää tämä päivä

Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden leikkaustoiminnan työnjako on yhä ratkaisematta. Sitä pohdittiin tiistaina Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin hallitusten ja virkamiesjohdon kokouksessa Savonlinnassa.

Sairaanhoitopiirit sopivat työnjaosta maaliskuussa, mutta sen jälkeen Essotea alkoi askarruttaa malli, jonka mukaan Mikkelistä siirtyisi Savonlinnaan 420 lonkka- ja polviproteesileikkausta joka vuosi. Savonlinnasta lähtisi Mikkeliin 200 päivystysleikkausta, 20 paksusuolileikkausta, 70 selkäleikkausta ja 130 rintarauhasleikkausta.

Taustalla on keskittämisasetus, jonka mukaan samassa sairaalassa on tehtävä vuosittain yhteensä noin 600 polven ja lonkan tekonivelleikkausta. Rintasyöpäleikkausten ja selkäleikkausten minimimäärä on 150, ja esimerkiksi paksusuolisyövän leikkausten minimimäärä 70 vuodessa. Jakamalla tehtävät kummatkin sairaalat olisivat voineet jatkaa päivystyssairaalana.

Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen Juvalta sanoo, että tekonivelleikkausten siirto toisi toteutuessaan merkittäviä riskejä Mikkelin keskussairaalan päivystykselle.

– Olemme jo tutkineet teknonivelkirurgian keskittämisen tämän vaihtoehdon. Hyvää tahtoa ratkaisujen löytymiseksi löytyy molemmista kuntayhtymistä. On todella valitettavaa, että etumme eivät vielä kohtaa.

Essotesta tarjottiin tiistaisessa neuvonpidosta Sosterille 150 rintasyöpäleikkausta Mikkelistä ja 100-150 päiväkirurgista toimenpidettä Juvalta, Pieksämäeltä ja Puumalasta. Noin kymmenen erikoislääkärin verran työpanosta myös siirtyisi esityksen mukaan Savonlinnaan.

Sosteria Essoten esitys ei tyydytä. Hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen Savonlinnasta myönsi, ettei yhteisymmärrykseen päästy, mutta neuvottelut jatkuvat.

– Mikkelin esitys tuo meille problematiikkaa anestesiapuolella, ja kirurgiassa pitäisi olla riittävän laaja kokonaisuus. Meidän täytyy harkita asioita perusteellisesti.

Elleivät sairaalat pääse yhteistyöhön, Etelä-Savon maakunnassa poistuisi noin 1 100 leikkausta yhteensä 6 500 maakunnan leikkauksesta. Taloudellisten menetysten arvioidaan noin olevan maakuntatasolla noin 10-12 miljoonaa euroa, kun leikkaukset jouduttaisiin hankkimaan maakunnan ulkopuolelta.

Kumpikin kuntayhtymä tekee ratkaisuja asiassa ensi viikolla 26. huhtikuuta. Neuvotteluaikaa on enää tämä päivä (perjantai 20.4.). Päivän aikana lähtevät molempien hallitusten kokousten esityslistat, jolla yhteisen samanmuotoisen esityksen työnjaosta tulisi olla. Sosterin hallitus ei tosin kokoonnu, jos yhteisymmärrykseen ei päästä. Muutoksia esityksiin voidaan tehdä aina kokoustilanteisiin asti.

Lue lisää sairaaloiden työnjakoa koskevista neuvotteluista 19.4.2018 Juvan Lehdestä!