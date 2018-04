Onko tässä Juvan erikoisin lemmikki? – kuningasboa Cleopatra ei rapsutuksia kaipaa

Hoitopöydän päällä Juvan eläinklinikan toimenpidehuoneessa kököttää läpinäkyvä muovilaatikko. Sen jokaiseen sivuun on tehty läpimitaltaan noin pikkusormen pään kokoisia reikiä.

Reiät ja huolella suljettu kansi viittaavat siihen, että laatikossa säilytetään jotain elävää, mutta todellisuudessa sisällä näyttää lojuvan vain epämääräisesti mytätty harmaa pyyhe. Mitään liikettäkään laatikosta ei voi erottaa, ei vaikka kuinka tuijottaisi.

Ulkokuoren ei kuitenkaan pidä antaa hämätä.

– Minä otan sen nyt tähän esille, Asta Hänninen ilmoittaa ja ryhtyy tonkimaan pyyhemyttyä.

Hetkeä myöhemmin tasolla hänen edessään pötköttää valtavan suuri käärme.

Hännisen pitelemä eläin on ristitty Cleopatraksi. Naaraspuolinen kuningasboa sai nimensä Egyptin historiasta tutun hallitsijan, Julius Caesarin rakastajanakin muistetun kuningattaren mukaan.

Kuningasboat kuuluvat maailman suurimpiin käärmeisiin, mutta Hännisen lemmikki painaa tällä hetkellä vain reilut kuusi kiloa. Se on vähän, sillä täysikasvuisen kuningasboan normaalipaino liikkuu suunnilleen 10 ja 15 kilon välissä.

Cleopatra tuli Hänniselle hoikassa kunnossa kolmisen kuukautta sitten, eikä paino on päässyt nousemaan sairastelun takia.

– Sillä on ollut hengitystietulehdus, mikä on aika yleinen sairaus boilla. Se on saanut jo kaksi antibioottiruisketta ja nyt sille annetaan kolmas, omistaja kertoo.

– Yleensähän käärmeet ovat kyllä tosi helppohoitoisia. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun minun käärmeilläni on ollut kunnolla mitään sairastelua, kolmisen vuotta kyseisiä matelijoita harrastanut juvalainen mainitsee.

Sairaus on verottanut paitsi Cleopatran painoa, myös tavallisesti touhukkaan neidin aktiivisuutta. Nyt lääkitys näyttäisi onneksi alkaneen tehota, mistä kielii muun muassa se, kuinka innokkaasti käärme pyrkii liikuskelemaan.

Kotioloissa Cleopatra heittäytyykin kuulemma toisinaan melkein mahdottomaksi.

– Se on tosi kova sisustamaan uudelleen terraariotaan. Siellä on muutama muovikasvi, joita se viskoo ympäriinsä, Asta Hänninen naurahtaa.

Muovisten kasvien lisäksi käärmeen kodista löytyy on lämpölamppu, kietoutumiseen soveltua keppejä sekä kaarnan paloja, joihin eläin voi hangata itseään nahanluonnin aikaan.

Toinen Cleopatran hyväksi havaitsema konsti kutisevan ihon irrottamiseen on kylpeminen.

– Jos tarjolla on tarpeeksi iso vesiastia, se menee sille lilluttelemaan, Hänninen tietää.

