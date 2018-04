Ulospäin satumainen, sisällä annos asiaa – Irtonaisten uusin näytelmä ensi-illassa tänään

Mitä saadaan, kun yhdistetään Liisa Ihmemaassa -sadusta innoituksensa saanut värikylläinen ja hieman vinksahtanut maailma suomalaisten kansantaudiksikin mainitun tuppisuisuuden kanssa? Vastaus selviää ensi sunnuntaina, kun edellä mainituista aineksista kasaan keitetty Mieskuiskaaja-niminen näytelmä saa ensi-iltansa Partalan Kuninkaankartanon Woudin kellarissa.

Irtonaiset-teatteriryhmän esityksen tekijätiimi ei halua paljastaa teoksensa yksityiskohtia, mutta yksi on varmaa: katsojille on tarjolla sekä huumoria että vähemmän huvittavaa asiaa.

– Toivoisin, että yleisö saisi näytelmästämme irti erilaisia tasoja. On komediaa, mutta myös vakavampi puoli. Käsittelemme ihmiselämää koskettavia kipupisteitä kuten esimerkiksi lapsettomuutta ja puhumattomuutta, jonka usein sanotaan vaivaavan varsinkin meitä suomalaisia miehiä, näytelmän ohjaava Ismo Kotro kertoo.

– Täytyy tunnustaa, että tunnistan sen kyllä itsestänikin, siis että vakavista asioista on vaikea puhua, vaikka muuten puhetta kyllä tulee, hän mainitsee.

Ohjaajan mukaan Mieskuiskaajan rakentaminen esityskuntoon on edennyt määrätietoisesti ja ilman suuria takapakkeja. Harjoitukset alkoivat viime syksynä.

Siitä eteenpäin niitä on järjestetty lähes poikkeuksetta joka sunnuntai.

– Porukat ottivat tekstin haltuun tässä kevään aikana. Läpimenoja aloimme tehdä jo aika aikaisessa vaiheessa, mikä oli hyvä, sillä niiden kautta näimme ongelmakohdat ja pystyimme puuttumaan niihin, Kotro taustoittaa.

– Pari viikkoa sitten meillä olikin jo tosi hyvä läpimeno, mutta sitten mukaan otettiin valotekniikka. Sen kanssa kävi niin kuin sen kanssa usein käy eli kaikki meni ihan sekaisin. Onneksi meillä on aikaa ottaa tilanne haltuun ennen ensi-iltaa, hän sanoo.

Irtonaiset on Sulkavan, Rantasalmen ja Juvan alueella toimivan Järvi-Saimaan kansalaisopiston ilmaisutaidon kurssin puitteissa toimiva teatteriryhmä. Käytännössä ryhmä kokoontuu harjoituksiinsa Juvalla ja sen näyttelijät ovat juvalaisia.

Vuosien varrella ryhmä on tehnyt monipuolisesti erilaisia näytelmiä eri ohjaajien johdolla. Tämän kevään ensi-iltana nähtävän Mieskuiskaajan on käsikirjoittanut hirvensalmelainen Erkki Teittinen ja sen ohjaaja Kotro hommattiin Irtonaisten peräsimeen Puumalasta.

Irtonaiset-ryhmän esitys Mieskuiskaaja ensi-illassa 22.4. klo 15 Partalan Kuninkaankartanon Woudin kellarissa.

Lue lisää teatteriryhmän valmistautumisesta huomenna koittavaan ensi-iltaan 19.4.2018 Juvan Lehdestä!