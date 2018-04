Vehmaan lenkki saa seuraa – Juvalla järjestetään ensi kuussa toinenkin täysin uusi tapahtuma

Juvalla järjestetään ensi kuussa Vehmaan lenkin lisäksi myös toinen täysi uusi tapahtuma. Juvan nuorisovaltuusto Rattaan jäsenten ideoima Toukosointuja-niminen tapahtuma järjestetään viikko Vehmaan lenkin jälkeen eli 26. toukokuuta.

Toukosointujen ideana on liikuttaa ja antaa kaikille kuntalaisille ikään, kokoon ja sukupuoleen katsomatta ottaa osaa yhteiseen tekemiseen.

– Tanssi ja musiikki ovat pääaiheemme. Ihan pienille tulee olemaan vähän muskarityylistä juttua ja nuorille muun muassa erilaisia heidän keskuudessaan suosittuja tansseja. Lisäksi järjestetään esimerkiksi iltapäivätanssit ja vanhuksia mennään tanssittamaan pyörätuoli- ja tuolitanssin merkeissä vanhusyksiköihin, Rajupusu Leaderilta rahoituksen saaneen Toukosointujen valmistelun parissa ahkeroiva projektityöntekijä Sanna Pietikäinen kertoo.

Toukosointujen lopullinen ohjelma varmistuu lähiviikkojen aikana, mutta jo nyt on varmaa, että Pietikäisen mainitsemien toimintojen lisäksi päivän aikana on tarjolla mahdollisuuksia muun muassa laulamiseen. Tapahtumapaikat keskittyvät Juvan keskustaajamaan, lähinnä virastotalolle sekä sen läheisyyteen.

Järjestäjät pyrkivät tietoisesti mahduttamaan kaiken yhdelle päivälle ja suhteellisen pienelle alueella, jotta osallistumiskynnys pysyisi mahdollisimman matalana. Lisäksi tapahtuma on ilmainen, minkä myös toivotaan osaltaan lisäävän ihmisten intoa lähteä mukaan.

– Ajatuksemme on, että toimintapisteet ovat auki työpajatyyppisesti, eikä niistä peritä maksua, nuoriso- ja kulttuuriohjaaja Johanna Kuusisto mainitsee.

– Jos yhteen työpajaan toivotaan sellaista 10-20 osallistujaa ja meillä on aika monia työpajoja, niin kyllä me yhteensä varsin paljon kävijöitä odotamme. Ennen kaikkea toivomme, että ihmiset lähtisivät avoimin mielin katsomaan, että mistä on kyse ja kokeilemaan uutta, Sanna Pietikäinen täydentää.