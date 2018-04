Maisemankin voi vuokrata – Suomen metsäkeskus kannustaa mökkiläisiä ja metsänomistaja solmimaan vuokrasopimuksia

Vapaa-ajan asunto on käyttäjälleen tärkeä rauhoittumisen ja rentoutumisen paikka, jossa maisemalla on suuri merkitys. Äkillinen muutos lähimaisemassa, esimerkiksi avohakkuu, voi olla järkytys. Maisemanvuokraus vapaa-ajan asukkaan ja metsänomistajan välillä voi olla ratkaisu mielimaiseman säilyttämiseksi.

Vapaa-ajan asukkaalle lähimetsän uudistushakkuu voi olla ikävä yllätys, varsinkin jos siitä ei ole ennalta tietoa.

Tuttuun marjametsään on voinut syntyä tunneside, vaikka metsä ei olisikaan omassa omistuksessa. Metsäomistajalle metsästä saatava tulo on puolestaan usein merkittävä syy omistaa metsää, ja hänellä on oikeus hakkuisiin omistamallaan maalla metsälain mukaisesti.

– Maisemanvuokraus on metsänomistajalle uusi mahdollisuus saada tuloa metsästä ilman hakkuita ja vapaa-ajan asukkaalle tai matkailuyrittäjälle keino säilyttää tärkeä maisema, kertoo projektineuvoja Johanna Virtanen Suomen metsäkeskuksesta.

Erityisesti maakunnissa, joissa vapaa-ajan asutuksella ja luontomatkailulla on suuri taloudellinen vaikutus, maisema-asiat korostuvat. Hyvä metsämaisema voi olla mökin myyntivaltti tai edistää mökin vuokrausta, sillä kasvava osa lomalaisista haluaa harrastaa retkeilyä ja liikuntaa lähiluonnossa.

Maisemanvuokraus on vapaaehtoinen sopimus, jossa metsänomistaja ja mökkiläinen tai matkailuyrittäjä sopivat metsämaiseman säilyttämisestä tai parantamisesta.

Sopimuksessa määritellään mahdollisimman tarkasti sopimuksen kohde, tehtävät toimenpiteet ja metsänomistajalle maksettava korvaus.

Sopimus voi koskea esimerkiksi uudistamishakkuun siirtämistä tietyksi ajaksi eteenpäin, metsikön säilyttämistä lehtipuuvaltaisena, tavanomaista runsaampaa säästöpuiden määrää tai leveämpää suojavyöhykettä rantametsiköissä. Sopimus on purettavissa, jos tilanne olennaisesti muuttuu.

Maiseman säilyttämisestä tai parantamisesta kiinnostuneen kannattaa olla aktiivinen osapuoli ja selvittää metsän omistaja sekä aloittaa neuvottelut maisemanvuokrauksesta.

– Liikkeelle kannattaa lähteä ajoissa. Kun metsikkökuvion reunaan ilmestyvät punaiset leimikonrajausnauhat, alkaa yhteydenotolla olla jo kiire, Virtanen vinkkaa.

Suomen metsäkeskuksella on käynnissä Metsämaisema mieleiseksi -tiedonvälityshanke, joka tuo maisemanvuokrauksen mahdollisuutta tunnetummaksi.

Hanke teki vuonna 2017 kyselyn metsänomistajille maisemanvuokrauksesta. Kyselyn perusteella metsänomistajat ovat halukkaita neuvottelemaan maisemanvuokrauksesta ja valmiita tiedottamaan vapaa-ajan asukkaita ja matkailupalveluyrittäjiä suunnitelluista hakkuista. Kyselyyn vastasi 350 metsänomistajaa.

– Metsäkeskuksella ei ole tiedossa, kuinka paljon maisemanvuokraussopimuksia on tehty. Ottaisimme mielellämme vastaa tietoa ja kokemuksia syntyneistä sopimuksista. Se voisi innostaa myös muita aloittamaan neuvottelut maisemanvuokrauksesta, uskoo Virtanen.