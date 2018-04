Juvakin on norppapitäjä

Juvallekin syntyi saimaannorpan poikanen eli kuutti tämänvuotisissa poikaspesälaskennoissa.

Puuterselältä löytyi poikaspesä, samoin Luonterilta Mikkelin puolelta. Myös Juvan Siikakosken alue tutkittiin, mutta siellä ei ollut havaintoja pesinnästä.

Juvaa pidetään vähemmän norppapitäjänä, mutta kyllähän Juva sitäkin on. Saimaan vesistö ei samalla tavalla lainehdi kuntakeskuksen ääressä kuin vaikkapa naapurikunnissa Puumalassa tai Sulkavalla, vaan päästäkseen Saimaalle pitää Juvalla hakeutua vähän kauemmaksi Luonterin ja Siikakosken suuntaan.

Saimaannorppa kuuluu maailman uhanalaisimpiin hylkeisiin, ja hylkeiden lukumäärä lähentelee 400:ää. Norppia elää todellakin vain Saimaan alueella Suomessa, ei missään muualla.

Metsähallituksen organisoimat pesälaskennat ovat iso ponnistus, ja mukana on koko joukko talkoolaisia – myös Juvalta. He tekevät tärkeää työtä kartoittaessaan norppakannan suuruutta.

Kuten suojelubiologi Jouni Koskela kertoo tämän päivän Juvan Lehden haastattelussa, tämä vuosi oli otollinen norppien pesinnälle. Lunta ja pakkasta riitti koko pesimiskauden ajaksi. Luvassa on hyvä tulos norppalaskennoista, jahka Metsähallitus tilastot pikapuoliin julkistaa.