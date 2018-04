Juvalla on syntynyt saimaannorpan kuutti – pesä löytyi Puuterselältä

Saimaannorpan tämänvuotisissa pesälaskennoissa on löytynyt yksi poikanen eli kuutti Juvan kunnan puolelta. Metsähallituksen suojelubiologin Jouni Koskelan mukaan kyseinen poikaspesä löytyi Juvan Puuterselältä.

Koskela oli viikko sitten torstaina pesälaskennoissa Juvan ja Mikkelin Anttolan rajamailla Luonterilla. Myös sieltä löytyi varma poikaspesä, mutta se pesä sijoittuu Mikkelin kaupungin alueelle.

Laskennat jatkuivat vielä viime viikon jälkeen, ja myös Juvan Siikaveden alue tarkistettiin, mutta sieltä ei tehty havaintoa pesinnästä.

Tämänvuotiset norpan pesälaskennat ovat loppusuoralla. Joitakin alueita esimerkiksi pohjoiselle Saimaalla ja Puruvedellä pyritään vielä käymään lävitse riippuen jäätilanteesta.

Koskela arvioi, että viralliset pesälaskentojen tulokset päästänee julkistamaan ensi viikolla. Tähän mennessä laskentojen aikana on löytynyt kolme menehtynyttä tämänvuotista kuuttia. Yksi löytyi kuolleena poikaspesästä, ja kahden kuutin menehtymisen syynä on kettu.

– Toinen kuutti vahvistui eläinlääkärin tutkimusten jälkeen ketun syömäksi. Toinenkin tapaus on todennäköinen: kuutin ruho oli hävinnyt pesästä, ja kettu oli melko suurella varmuudella sen syönyt.

Kolmea menehtynyttä kuuttia Koskelaa kuitenkin hyvin pienenä määränä.

– Se on poikkeuksellisen pieni määrä ja kertoo siitä, että olosuhteet synnytykselle ovat olleen hurjan hyvät helmikuun lopussa, maaliskuun alussa.

Tänä vuonna norpan pesinnän tueksi tehtiin kaikkiaan 286 apukinosta. Lisäksi kinosten tekoaikaan saatiin Koskelan mukaan muutama kunnon lumimyräkkä, mikä paransi tilannetta.

– Verrattuna muihin vuosiin esimerkiksi vuodesta 2014 lähtien tämä talvi oli hyvin suotuisa norpan pesinnälle. Yleensä lumet ovat lähtenet sulamaan heti maaliskuussa, mutta tänä vuonna talvi jatkui vielä koko kuukauden ajan.

Metsähallituksen pesälaskennoissa havaittiin myös ensimmäinen norpan kuutti Saimaan Puruvedellä vuosikymmeniin. Puruvedellä on odotettu kuutin syntymää vuodesta 2007, jolloin siellä havaittiin ensimmäiset talvehtivat saimaannorpat.

