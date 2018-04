Vuorenmaantien päällyste kelirikon kourissa – kunnostusta ei silti tulossa

Vuorenmaantie Narilan kautta Kalvitsaan puhuttaa tienvarren asukkaita ja tiellä ajavia. Tien 4591 päällyste on kymmenistä kohdista pahasti reikiintynyt. Turvesoitten tuntumassa Vuorenmaassa tiessä on pahoja heittoja.

Vuorenmaa-Kalvitsa -tien varressa on lukuisia päällystevaurioista varoittavia liikennemerkkejä. Turvesuon tuntumassa tien keskellä on ainakin 10-15 metriä pitkä pätkä, jossa tien toinen kaista on painunut 15-25 senttiä toista alempana. Tien suuntainen painuma on vaarallinen, vaikka kohdassa on nopeusrajoitus 50 km/t.

Painauma on niin syvä, että ohiajava auto näyttäisi kulkevan pohja tietä viistäen.

Päällystevaurioitten takia tiellä on useammassa kohdassa nopeusrajoituksia. Vuorenmaalaisten mielestä tie olisi jo vuosia kaivannut päällystevaurioitten korjaamista. Nyt asukkaat pelkäävät, että kunnostustöiden viivästymisen takia se menee niin huonoon kuntoon, ettei sitä kannata enää korjata. Asukkaat sanovat, että Liikennevirasto on unohtanut Vuorenmaantien.

Ely-keskuksessa Vuorenmaantien heikko kunto tiedetään. Aluevastaava Harri Hyyryläinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta sanoo, ettei Vuorenmaantien kunnostukseen ole aluerahoituksella mahdollisuuksia. Se on liian kallis ja vaatisi jo erillisrahoituksen. Tien onneton kunto on Keski-Suomen elyssä tiedossa.

Pohjois-Savon Elyn ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen sanoo, että Vuorenmaantien kunnostus ei ole lähivuosien ohjelmassa.

– Se kuuluu vähäliikenteiseen tieverkkoon eivätkä rahat riitä kaikkien kohteiden kunnostamiseen. Nykyrahoituksella tietä voidaan kunnostaa vain päällystepaikkauksilla ja asettamalla vaarallisiin paikkoihin nopeusrajoituksia. Päällysteen purkamista ei ole suunniteltu. Sekin maksaa 20 000 euroa kilometriltä, uudelleen päällystämisen hinta on nelinkertainen, sanoo Kimmo Tiikkainen.

Autoilija Joonas Kohvakka ajaa joka toinen päivä maitoa Kalvitsa-Vuorenmaa -tiellä. Maitoautolla on lastin kanssa painoa noin 28 tonnia. Hän sanoo suoraan, että tie on onnettomassa kunnossa.

– Kyllä se jo koettelee kalustoa. Päällyste on murtunut lukuisista kohdista ja tiellä isoja kuoppia ja heittoja, Joonas Kohvakka sanoo.

Maidonhaku Kalvitsan ja Vuorenmaan maitotiloilta on vielä onnistunut, vaikka tie on heikkokuntoinen. Maitojen haku Vuorenmaan tiloilta on talven ja kevään aikana onnistunut eikä Kohvakan maitoauto ole kertaakaan jäänyt tilateilläkään kiinni.

