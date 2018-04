Vapun ennustetaan olevan pääsin poutainen – viime vuonna jopa satoi lunta ja räntää

Sää on vappuaattona suuressa osassa maata poutainen ja varsin aurinkoinen. Vappupäiväksi saattaa maan eteläosaan saapua Baltiasta jatkuvampia vesisateita, mutta tämänhetkisten ennusteiden mukaan sateet jäävät Suomen eteläpuolelle.

Ilmatieteen laitoksen 27.4. julkaiseman ennusteen mukaan sää on maanantaina 30.4. eli vappuaattona suuressa osassa maata melko aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä maan keskiosassa tulee siellä täällä yksittäisiä iltapäiväkuuroja. Lapissa pilvisyys voi olla paikoin runsaampaa.

Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 11–15 astetta, pohjoisosassa 3–10 astetta. Vappuyö on todennäköisesti koko maassa poutainen, laajalti selkeä ja kylmä. Lämpötila voi painua pakkaselle eteläisintä Suomea myöten.

Vappupäivänä Baltiasta lähestyy maatamme vesisadealue. Tämänhetkisten ennusteiden valossa se jäänee kuitenkin Suomen eteläpuolelle, jolloin sää jatkuisi lähes koko maassa pääosin poutaisena ja laajalti myös aurinkoisena. Poutaisen sää vallitessa päivän ylimmän lämpötilan ennustetaan olevan vappupäivänä maan etelä- ja keskiosassa 8–13, pohjoisosassa 5–10 astetta. Mahdollisessa vesisateessa päivälämpötila jää etelässä viiden asteen tuntumaan.

Pitkän ajan tilastojen mukaan päivälämpötila on vappuna keskimäärin maan etelä- ja keskiosassa 10 ja 15 asteen välillä, kun taas maan pohjoisosassa se on pääosin 5–10 astetta. Yöllä lämpötila laskee maan keski- ja pohjoisosassa vielä vapun aikaan tyypillisesti pakkasen puolelle. Maan eteläosassa yölämpötila on tavallisesti asteen tai pari plussan puolella. Mahdolliset sateet tulevat etelässä yleensä vetenä, mutta pohjoisessa myös räntä- ja lumisateet ovat tavanomaisia.

Ehjä lumipeite on vappuna tyypillisesti Oulun pohjoispuolelta Ilomantsiin ulottuvan linjan pohjoispuolella. Maan keskiosassakaan muutaman senttimetrin lumikerros ei ole epätavallista. Maan eteläosassa lumipeite on vappuna harvinainen, eli se toistuu keskimäärin korkeintaan kerran kymmenessä vuodessa.

Viime vuonna vappuaattona maan pohjoisosassa satoi lunta ja räntää, etelämpänä räntää ja vettä. Päivälämpötila jäi aattona noin viiteen asteeseen maan etelä- ja itäosassa, muualla sen alle. Vappuyönä sää alkoi poutaantua ja seljetä lounaasta alkaen, mutta Lapissa saatiin vielä lumisateita päivälläkin. Vappupäivänä lämpötila kohosi maan etelä- ja keskiosassa 10–15 asteeseen, pohjoisessa oltiin +5 asteen molemmin puolin.