Suosikkikirjailija Kirsti Manninen poikkesi Juvalla – ei tyrmää ajatusta Juvalle sijoittuvasta kirjasta

Kirsti Manninen vaikuttaa hyväntuuliselta. Vaikka takana on kolmen tunnin ajomatka hänen kotoaan Mäntäsälästä Juvalle, kirjailija ei vaikuta kärsivän reissuväsymyksestä. Itse asiassa päinvastoin.

Kaikesta päätelleen uunituoreen Taiteilijan vaimo -teoksen esitteleminen ja lukemiseen kannustaminen ovat siinä määrin mukavia hommia, että Mannisen on helppo pitää suupielet korkealla.

– Tulemisestani Juvalle on ollut puhetta jo varmaan toista vuotta. Kuitenkin vasta nyt oli oikeastaan ensimmäinen ajankohta, joka sopi molemmille osapuolille, hän taustoitti viime viikon torstaista vierailuaan Juvan kirjastossa.

Mannisen vierailulla kuultiin roppakaupalla asiaa hänen omista työskentelytavoistaan etenkin historiallisten romaanien parissa. Aihe tuntui kiinnostavan juvalaisia, sillä paikan päälle kirjastolle oli saapunut melkein 50 innokasta kirjallisuuden ystävää.

Mannisen mukaan hän – kuten kai kaikki kirjailijat – kirjoittaa lähtökohtaisesti aina itselleen ja häntä itseään kiinnostavista aiheista. Kaikkein tärkeintä onkin löytää tarina, jota kohtaan tuntee todellista paloa. Tarina, jonka pyörteisiin on halukas heittäytymään.

– En esimerkiksi mieti, onko jokin aihe lukijoilleni liian vaikea tai liian helppo. Uskon, että kun olen itse tarpeeksi tempautunut kirjani maailmaa, se puhuttelee myös lukijoita.

Viimeisin Kirsti Mannisen erityisen voimakkaasti mukaansa temmannut aihe liittyy kotimaisen historian merkkihenkilöiden varjoissa eläneiden naisten kohtaloihin. Muun muassa Topeliusten, Sibeliusten ja Edelfeltien palvelusväen tarinoista on syntynyt jo yhteensä kuusi teosta käsittävä Syrjästäkatsojan tarinoita -kirjasarja.

Se on sanasta sanaan Kirsti Mannisen hengentuote, vaikka kyseisen sarjan kaikkien kirjojen tekijäksi onkin merkitty muuan Enni Mustonen.

– Hän (Enni Mustonen) syntyi aikanaan, 1890-luvulla, jatkamaan kunniakkaan suomalaisen naiskirjallisuuden perinnettä. Tein niihin aikoihin kotimaisen kirjallisuuden väitöskirjaa, ja kustantajani pelkäsi, että romaaneiden julkaiseminen omalla nimelläni voisi tuhota tieteellisen urani, Manninen selvittää.

Koska kyse oli nuoren naisen ensimmäisestä kustannussopimuksesta, hän suostui kustantajansa toiveeseen.

– Sen jälkeen olen kirjoittanut todella monia eri kirjallisuuden lajeja. Ennistä on sittemmin tullut tietyn lajin tunnus, ja Enniin tarttuvat tietävät, mihin tarttuvat, Manninen toteaa.

Juuri nyt Kirsti Mannisella on työn alla jälleen yksi uusi osa Syrjästäkatsojan tarinoita -sarjaan. Hänen mielessään on jo valmiina aihiot neljään saman sarjan teokseen, mutta entä siitä eteenpäin.

Voisiko Manninen sijoittaa kirjansa tapahtumia Juvalle? Kuntahan on tunnettu pitkästä ja kunniakkaasta historiastaan sekä vauraista kartanoistaan.

– Tiedän toki Juvan kartanohistorian ja sen, että Juva on merkittävä eteläsavolainen emäpitäjä. Juuri tuossa tänne kirjastolle tullessa ihailin myös teidän kirkkoanne, joka on muuten samanlainen kuin Mäntsälässä, mutta Juvalla se on rakennettu kunnon kivestä eikä mistään tiilistä niin kuin meillä, kirjailija sanoo.

Seuraavaksi siis juvalaisen kirkkohistorian kimppuun?

– Yhtään en ole ajatellut, että mitä sitten kirjoitan, kun olen saanut valmiiksi minulla nyt valmiina olevat ideat, Manninen muotoilee diplomaattisesti.

Lue Kirsti Mannisen koko haastattelu 24.4.2018 Juvan Lehdestä!