Juvan hallintojohtaja Antti Kinnunen kiintiöpakolaisista: ”Uusien pakolaisten ottamisesta ei ole suunnitelmia”

Juvalla asuu tällä hetkellä nelisenkymmentä kiintiöpakolaistaustaista kuntalaista. Aikuiset ovat suomen kielen koulutuksessa, osa Juvalla ja osa Mikkelissä. Kielikoulutus etenee tasoryhmissä niin, että kielen opiskelussa pitkälle ehtineet opiskelevat Mikkelissä. Kiintiöpakolaisina Juvalle saapuneiden nykyisten juvalaisten lapset taas käyvät koulua tai ovat päivähoidossa.

Juvan hallintojohtajan Antti Kinnusen mukaan kunnassa ei olla harkitsemassa uusien kiintiöpakolaisten vastaanottamista.

– Tällä hetkellä meillä on 40 pakolaista, mikä on kunnanvaltuuston määrittämän vaihteluvälin 30-40 henkilöä ylälaidassa. Tästä syystä uusien pakolaisten ottamisesta ei ole tällä hetkellä suunnitelmia, Kinnunen kommentoi.

Käytännön työstä kielenopetuksessa ja muussa kotouttamisessa kiintiöpakolaistaustaisten juvalaisten parissa huolehtii Essoten maahanmuuttajapalvelut. Juvalla työtä tekee kahden ohjaajan tiimi. He järjestävät myös kotoutumista tukevaa toimintaa kuten asiakkaan tarpeesta lähtöisin olevaa palveluohjausta ja perhetyötä sekä päivystysvastaanottoa. Lisäksi järjestetään muun muassa naisille kohdennettua toimintaa.

Tänä keväänä kiintiöpakolaistaustaiset juvalaiset ovat järjestäneet yhden Pop up -kahvilan ja toista valmistellaan. Maahanmuuttopalvelujen työntekijät ovat olleet tukemassa asiakkaita kahvilan järjestelyissä.

Lisäksi maahanmuuttopalveluiden työntekijät ovat mukana verkostoissa ja he tiedottavat asiakkaille kunnassa tapahtuvista kaikille kunnan asukkaille suunnatuista toiminnoista.

Juvan kunta otti vastaan kiintiöpakolaisia ensimmäisen kerran marraskuussa 2015. Tuolloin kuntaan saapui 30 syyrialaista kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaiset ovat henkilöitä, joilla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä pakolaisen asema ja jotka saapuvat maahan vastaanottajavaltion määrittelemän pakolaiskiintiön puitteissa.

Toinen ryhmä kiintiöpakolaisia saapui kuntaan noin vuosi sitten keväällä 2017. Myös tuolloin saapuneet 30 kiintiöpakolaista tulivat Syyriasta.

Kiintiöpakolainen pääsee muuttamaan Suomeen vasta sitten, kun suomalainen kunta myöntää hänelle kuntapaikan. Käytännössä siis esimerkiksi Juvalle muuttaneista kiintiöpakolaisista tuli muuton myötä juvalaisia.

Vuonna 2017 kiintiöpakolaisina saapuneiden ryhmästä kaikki ovat tiettävästi edelleen Juvalla. Sen sijaan vuonna 2015 saapuneen joukon mukana tulleita kiintiöpakolaistaustaisia juvalaisia on enää kymmenkunta.