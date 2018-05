Viikossa 15 000 munkkia – vappuna Kotileipomo Siiskonen muuttuu munkkipajaksi

Jokaisella suurella juhlapyhällä on omat, kyseisten juhlien viettoon oleellisesti kuuluvat ruokansa. Moni kokee, että esimerkiksi joulu ei ole joulu, jos vatsan pohjalle ei saa murustakaan kinkkua tai riisipuuroa. Pääsiäisenä maistellaan mämmiä ja juhannuksena grillataan.

Ensi tiistaina koittavan vapun ruokasuosikkeja taas ovat muun muassa tippaleivät, mutta perinteisimmän ja suosituimman vappuherkun titteli kuuluu yksiselitteisesti munkille. Niitä toki syödään ympäri vuoden, mutta munkkien ehdoton kysyntäpiikki osuu nimenomaan vappua edeltäville päiville.

Siiskosen Kotileipomossa munkkibuumiin vastataan valmistamalla uppopaistettuja leivonnaisia vapun alla melkein kellon ympäri.

– Viikossa ennen vappua niitä menee noin 15 000 kappaletta eli viisi kertaa enemmän kuin tavallisesti viikossa. 20 litran taikinasta tulee 500 munkkia, joten taikinaa kuluu satoja litroja. Yksi ihminen keskittyy koko ajan pelkästään munkkien tekemiseen, toimitusjohtaja Anttu Rautio selvittää.

Vaikka määrät ovat mittavia, Juvan Siikakoskella sijaitsevassa Siiskosen leipomossa munkit valmistetaan alusta asti itse. Taikinaan käytettävät jauhot ovat kotimaista vehnää, johon lisätään lähinnä vain vettä, hiivaa ja sokeria. Maitoa tai kananmunaa ei tästä munkkitaikinasta löydy.

Siinä missä kotikokit pyörittelevät munkkinsa käsin, Siiskosella taikinamassan paloittelemisen ja muotoilun hoitaa tehtävään tarkoitettu kone. Se puskee sisuksistaan tasaisella tahdilla tismalleen saman kokoisia taikinapalloja. Leipurin tehtävänä on nostaa pallot suurille reikäpohjaisille pelleille, noin kaksikymmentä taikinapalloa kullekin.

Seuraavassa vaiheessa pellit lasketaan valtavaan rasvakeittimeen, jossa ne, kolme peltiä kerrallaan, saavat paistua tasan kolme minuuttia. Kun aika on täynnä, automaattiseksi ohjelmoitu kone nostaa pellit pois rasvasta valumaan ja jäähtymään.

– Pataan (rasvakeittimeen) mahtuu 75 munkkia kerralla. Periaatteessa se voi siis paistaa 1500 munkkia tunnissa eli meidän kaksi konettamme yhteensä 3000 munkkia tunnissa. Käytännössä, jos haluaa pitää laadun kunnossa, niin 2000 munkkia tunnissa kahdella koneella on hyvä määrä, mihin siihenkin tarvitaan kaksi ihmistä, Siiskosen tuotantojohtajana toimiva Henri Rautio ynnäilee.

Paiston jälkeen edessä on enää viimeistely eli hillon lisääminen ja sokerointi. Ne molemmat tehdään Siiskosella käsin.

Sokeroinnissa munkit yksinkertaisesti pyöritellään sokerissa, mutta hilloannoksen saaminen pyöreän munkin sisään on astetta hankalampi tehtävä.

– Tuo hillon laittaminen tosiaan on sellainen juttu, että esimerkiksi lapsiryhmiltä kun siitä kysyy, niin oikeastaan kukaan ei osaa arvata, että miten se tapahtuu, Anttu Rautio mainitsee.

– Se hommahan menee niin, että meillä on sellainen piikkikone, johon menee kaksi munkkia kerralla. Koneen piikki on juuri sopivan pituinen eli se löytää munkin keskelle. Sitten vain painamalla vivusta piikin päästä puristuu munkin sisälle sopiva annos hilloa, hän paljastaa.

