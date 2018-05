Teiden kuntoa noidutaan

Tiet ovat jälleen kestopuheenaihe Juvallakin. Kun tienhoidollisesti vaikean talven jälkeen lumet sulivat, paljastui armoton totuus.

Juvan Lehti kirjoitti äskettäin Vuorenmaantiestä, joka johtaa Narilan kautta Kalvitsaan. Tien 4591 päällyste on kymmenistä kohdista pahasti reikiintynyt. Tie on suorastaan vaarallisen huonossa kunnossa.

Jotain tarttis varmaan tehdä. Toki tienpitäjät yrittävät sen, mihin rahat ja rahkeet riittävät. Mutta ei se paljon naurata, kun näille selkosille riittää tienpitoon rahaa joka vuosi entistä vähemmän.

Kyse on Suomen kansallisomaisuudesta eli tieverkosta. Se on rakennettu huolella vuosikymmenten aikana, mutta rahanjakajat eivät koe tärkeäksi, että tiet pidettäisiin kunnossa. Kyse on myös politiikasta. Valtakunnan päättäjät jakavat rahaa, ja raha ohjautuu kasvukeskuksiin ja päätieverkolle. Hallituspuolueiden kansanedustajat kyllä muistavat mainita, että Etelä-Savoon on saatu isoja tiehankkeita: esimerkiksi valtatie viiden parantaminen Juvan ja Mikkelin välillä ja Savonlinnan maantiesilta oheistöineen.

Muuhun rahaa ei juuri riitäkään. Tiet sen kuin rapistuvat ja korjausvelka kasvaa.

Liikenneverkon rahoitusta pohtinut parlamentaarinen työryhmä ärähti hiljattain, että perusväylänpidon rahoitusta tulee kasvattaa. Lisäksi tienpitoon ja sen kehittämiseen tarvitaan suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta. Kelirikko on pahin 20 vuoteen, ja rahat eivät riitä teiden paikkauksiin saati huoltoon. Myös Etelä-Savon Koneyrittäjät latasivat samasta asiasta julkilausumansa.

Toivottavasti maakuntamme kansanedustajat eivät unohda meitä tässä asiassa. Heiltä odotetaan tekoja.