Juvalaiset vierastavat hammashoidon uutta ajanvarausta – ”Ei kannata säikähtää, vaikka ääni ei olekaan tuttu”

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Essoten hammashoidon yhteisnumeron käyttöönotosta on tullut Juvalta kielteistä palautetta. Essoten suunterveyspalvelujen päällikkö Tarja Rutkiewicz arvelee, että Juvalla jotain syystä vierastetaan yhteispalvelunumeron käyttöä hammashoidon ajanvarauksissa.

Jo viime syksynä lokakuussa käyttöönotetusta yhteisnumerosta on nimenomaan Juvalta tullut palautetta, kun yhteisnumeroon ei olekaan vastannut tuttu ääni hammashoitolasta. Rutkiewicz sanoo, että Essoten hammashoidon yhteisnumeroon vastataan mistä tahansa alueen kunnasta eikä hoitoon tai hoidon laatuun sillä ole mitään vaikutuksia.

– Meillä on joka paikassa osaavat ja asiantuntevat hammashoitajat, jotka osaavat palvella niin juvalaisia kuin muittenkin kuntien hammashoidon tarpeessa olevia. Ei kannata säikähtää, vaikka ääni ei olekaan tuttu. Vastaaja on hammashoidon ammattilainen, hän sanoo.

Juvalaiset ovat kokeneet hankalana yhteisnumeron käytön. Myös uuden teknologian käyttöönottoa ovat juvalaiset hammashoidon tarpeessa olevan vierastaneet, kun puhelun alussa soittajaa pyydetään arvioimaan, millaista hoitoa soittaja tarvitsee.

Essoten suunterveyspalvelujen päällikkö Tarja Rutkiewicz sanoo, että hammashoidon resurssit ovat Juvalla entisellään.

– Jos tarkkoja ollaan, niin resurssit ovat jopa hivenen kohentuneet Juvalla, kun esimiehen hallintotehtäviä on siirtynyt Mikkeliin. Meillä on Juvalla kolme päätoimista hammaslääkäriä ja kaksi suuhygienistiä. Hammashoitajia niin Juvalla kuin muuallakin tarvitaan hammaslääkärin työpariksi. Sen takia hammashoitajia on siirretty pois puhelinvastaajan töistä avustamaan hammaslääkäreitä, hän sanoo.

– Juvalla hammashoidon tilanne on hyvä moneen kuntaan verrattuna. Juvalla hoitoon pääsee noin kolmessa kuukaudessa, kun esimerkiksi Mikkelissä joutuu odottamaan kuusi kuukautta.

Hammashoidon ajanvaraus toimii koko Essoten alueella numerossa 0151 9444 10 klo 7.30-15. Sama numero on käytössä myös viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-10.