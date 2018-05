Tanko tekee rankasta treenistä temppuilua – Juvalla lajia harrastetaan kahdessa ryhmässä

Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Kun Carita Kärkkäinen näki lajilleen omistautuneiden tankotanssijoiden taidonnäytteitä ensimmäisen kerran, hän jäi välittömästi koukkuun. Kärkkäiselle tuli kuulemma heti tunne, että juuri tankotanssi saattaisi olla hänelle se juttu.

Tunne sai vahvistuksen ensimmäisellä tankotanssitunnilla.

– Kyllähän se sitten tosiaan oli minun juttuni. Kaikkein parasta tankotanssissa on ehkä se, että siinä pääsee jatkuvasti kehittämään ja haastamaan itseään. Joskus voit joutua harjoittelemaan jotain esimerkiksi voimaa vaativaa temppua monta viikkoa tai jopa monta kuukauttakin, joten ne ovat sitten tosi huippufiiliksiä, kun temppu lopulta onnistuu, Kärkkäinen sanoo.

Nyt Carita Kärkkäisellä on takanaan kolme vuotta tankotanssin parissa. Hän aloitti tunneilla käymisen Mikkelissä, josta vaihtoi Pieksämäellä sijaitsevalle tankotanssisalille.

Kun omat taidot kehittyivät, Kärkkäinen kiinnostui myös tankotanssituntien ohjaamisesta. Ensimmäiset hänen ohjaamansa tunnit pidettiin Savonlinnassa puolisentoista vuotta sitten.

Opetus sujui mukavasti, mutta jatkuva auton ratissa istuminen alkoi kyllästyttää juvalaisnaista.

– Kun Savonlinnaan aukesi tanssisali, kävin pitämässä siellä tiiviit kahdet tunnin tankoilut kerran viikossa. Mukanani kulki joukko juvalaisia eli meillä oli siellä oikeastaan sellainen pieni juvalaisten ryhmä. Siitä sainkin idean ottaa yhteyttä Purhosen Minnaan ja tarjoutua hänelle, että voisin alkaa pitää tunteja Juvalla, Kärkkäinen taustoittaa.

Katinhännän talossa sijaitsevan liikuntakeskus MP Studion yrittäjänä toimivaa Minna Purhosta ei tarvinnut pitkään suostutella. Hän innostui Kärkkäisen ehdotuksesta niin, että hommasi pika pikaa keskuksensa yhteen huoneeseen kuusi tankotanssitankoa.

Kärkkäisen vetämät Juvan ensimmäiset tankotanssitunnit järjestettiin noin vuosi sitten keväällä 2017.

– Tällä hetkellä meillä pyörii jatkoryhmä ja alkeiskurssi. Jatkotunnit ovat sellaisia, joihin voi tulla, kun alkeiskurssi on käytynä. Tällä hetkellä jatkoryhmiä on vain yksi, mutta kun harrastajia tulee lisää, pystymme järjestämään useita eri tasoisia ryhmiä, Carita Kärkkäinen suunnittelee.

Vaikka tankotanssi on kuntoilumuoto siinä missä esimerkiksi jumppatunnit tai kahvakuulailu, toiset tuntuvat jostain syystä vierastavan lajia. Osa ehkä yhdistää sen hämyisillä klubeilla tangon ympärillä tanssiviin naisiin, osa taas epäilee tangolla tehtävien temppujen tehokkuutta.

Mitä mieltä Carita Kärkkäinen on, mistä tankotanssissa oikeastaan on kysymys?

– Siinä yhdistyvät tanssi ja akrobaattiset liikkeet. Toisaalta tankotanssissa voi tehdä paljon asioita myös niin sanottua floorworkia eli lattialiikkeitä. Kaiken kaikkiaan mieltäisin lajin voimistelun tyyppiseksi, mutta tanssillisuuttakin on mukana. Se ei ehkä tule esille alussa, mutta mitä paremmin perustekniikka on hallussa, sitä enemmän mukaan voi ottaa tanssillisia juttuja.

