Juvalainen koneyrittäjä kaipaa apukäsiä turvesuolle – löytyisikö maahanmuuttajista sopiva tekijä pestiin?

Viime viikon Juvan Yrittäjien pop up-kahviossa järjestetyn tapaamisen tavoitteena oli tutustuttaa työikäiset maahanmuuttajat ja yrittäjät toisiinsa sekä etsiä sillä tavalla uusia tekijöitä tekemättömille töille. Samalla maahanmuuttajat saivat eväitä ja kontakteja omaan työllistymiseensä.

Juvalainen koneyrittäjä Esa Nissinen oli etsimässä turvesuolle konetyöhön tekijää. Tarve on kesäaikaisesta traktorinkuljettajasta.

– Lähinnä olen täällä tutustumassa, millaiseen työhön ulkomaalaistaustaiset pystyvät ja mitkä heidän valmiutensa ovat turvesuolla työskentelemiseen kesän aikana. Työn tekeminen on meillä säästä kiinni. Työtä turvesuolla tehdään säiden armoilla – hellekaudella tekemistä on yötä päivää, mutta sadekaudella työt ovat pysähdyksissä.

Nissisen mukaan ensimmäinen kesä menisi mahdollisesti työllistettävän kanssa harjoittelun merkeissä. Hän halusi katsoa myös potentiaalisten tekijöiden motiivin turvesuolla työskentelyyn, koska työ on pölyistä ja tekijän on hallittava suomalaisen turvesuon syttymisuhat. Nissistä askarrutti myös maahanmuuttajien kielitaito, joka saattaa muodostua ongelmaksi.

Nissinen mukaan tekijän on ymmärrettävä suomea ainakin sen verran, että hän pystyy suorittamaan työturvallisuuskortin. Kortin suorittamiseen tähtäävä Vapon järjestämä koulutus on jo toukokuussa.

Suomen kielen taito ja sen puutteet ovat monen ulkomaalaistaustaisen työllistymisen hankaluutena monissa palveluammateissa. Tekijän on hallittava suomi sen verran hyvin, että hän pystyy palvelemaan asiakkaita. Nämä haasteet tulivat esiin myös yrittäjien ja hankkeeseen osallistuvien maahanmuuttajien tapaamisessa.

Maahanmuuttajilla on halua ja intoa työllistyä, mutta työtilaisuuksia on löytynyt niukalti. Kuitenkin suurin osa Etelä-Savossa asuvista vieraskielisistä on työllistynyt. Etelä-Savossa asuu yli 3000 maahanmuuttajaa. Ulkomailla syntyneitä on lähes 4800, joista runsaat 4600 on vieraskielisiä.

Projektipäällikkö Tommi Issakainen sanoo, että viimeviikkoisen tapaamisen eräänä tavoitteena oli löytää kontakteja maahanmuuttajien ja yrittäjien välille. Vastaavantyyppisiä rekrytilaisuuksia on järjestetty eri puolilla Etelä-Savoa. Tilaisuuksia on ollut Juvan lisäksi ainakin Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä.

Juvan tilaisuuden järjestivät Juvan Yrittäjät yhdessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Otavan Opiston kanssa. Se kartoittaa Etelä-Savon maahanmuuttajataustaisten ihmisten osaamista sekä yhdistää asiakkaita, oppilaitoksia ja yrityksiä toisiinsa.

