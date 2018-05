Lentopalloinnostusta taotaan alakoululaisiin nyt myös Juvalla – salivuoroja kuitenkin niukalti tarjolla

Juvalaisia lapsia ja nuoria pyritään saamaan lentopalloharrastuksen pariin. Kevättalvesta hanketta on saatu vetämään oma lentopallolähettiläs. Rajupusu-alueen ja Piällysmies-alueen hankerahoituksella lasten ja nuorten lentopalloharrastusta on palkattu vetämään oma lentopallolähettiläs Jaakko Hakulinen.

Hakulinen kiertää alueen kouluilla markkinoimassa ja innostamassa nuoria lentopallon pariin. Tarkoituksena on saada lajiin uusia nuoria harrastajia ja antaa heille opastusta lentopallon parissa. Lajin harrastajamäärät aiotaan saada lentopallolähettilään voimiin kasvuun.

Lentopallolähettilään tehtävä on käydä kaikissa alueen kunnissa käynnistämässä lentopalloharrastusta. Toiminnan käynnistämisessä apuna on paikallinen urheiluseura, liikunnan eri toimijat sekä koulut.

Juvalla koululaisten lentopallotoiminta on ankkuroitunut Hatsolan Dynamon lipun alle. Opistotalon liikuntahallissa on ollut mukana 15-25 lentopallosta kiinnostunutta nuorta. Hakulisen mukaan nuoret ovat 4.-6.-luokkalaisia, mutta mukaan on päässyt myös joitakin 3.-luokkalaisia.

Maanantaina Opistotalon salissa oli parikymmentä innokasta opettelemassa lentopallon aakkosia. 12-vuotiaan Veera Paasosen sai lentopalloharjoituksiin kaverien innostus.

– Koulussa on vähän pelattu lentopallo, mutta harjoituksissa on ole aikaisemmin ollut. Nyt kaverit sai mukaan tänne eka kertaa. Lentopallo on minusta hauskaa, Veera Paasonen sanoo.

Lentopallolähettiläs Jaakko Hakulinen on koulutukseltaan luokanopettaja ja hänellä on myös Lentopalloliiton II-tason valmentajakoulutus. Hakulinen kertoo, että tähän mennessä on peluutettu jo 500-600 oppilasta. Uusia harrastajia lentopallon pariin on kevään aikana saatu 30-40 nuorta.

