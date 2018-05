Gottlund-runokisaan ennätysmäärä osallistujia – edellinen osallistumisennätys yli tuplaantui

Gottlund-runokisan kilpailuaika päättyi huhtikuun lopussa. Kisaan saapui määräajassa 120 osallistumiskirjettä. Järjestyksessään viidennen Gottlund-kilpailun teemana on loitsu.

Osallistujien määrä on poikkeuksellisen suuri, sillä aikaisempi osallistumisennätys, 52 osallistujaa, on kisan ensimmäiseltä vuodelta neljän vuoden takaa. Gottlund-runokisan järjestämisessä mukana olevan Juvan kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuoren mukaan tämän vuoden osallistumisinnostus perustuu useisiin eri tekijöihin.

– Järjestävä työryhmä on uudelleen organisoitunut ja tehnyt uudet linjaukset, ryhmässä on uusia nuoria jäseniä, joilla on kirjallisia kontakteja ja arvostusta kuten Satu Piispa-Hakala ja Jaana Viljakainen sekä Kari Kärkkäinen. Lisäksi kilpailulle saatiin omat sivut Juvan kulttuurisivuille ja kilpailun julkistus sai täten luontevan paikan. Sivustolla voi myös käydä lukemassa edellisten kilpailujen teemat ja voittajarunot. Samaa netin kautta tapahtuvaa tiedotus- ja statusvahvistusta saatiin hienoilla Johanna Kuusiston luomilla Kaarle Akselin omilla facebook-sivuilla, Lehmusvuori kertoo.

Osaltaan suosioon lienee vaikuttanut myös niin sanottuun perustiedotukseen panostaminen. Päivi Lehmusvuoren mukaan tämän vuoden kisasta tiedotettaessa pyrittiin tavoittamaan koko maan lehdistö ja kirjoittajayhdistykset.

– Uusi tiedottamistapa oli julisteen teettäminen. Sen teki Piia Häkkinen Juvan kirjastosta ja se levitettiin kaikkiin Etelä-Savon kirjastoihin sekä lähetettiin kaikkiin entisiin maakuntakirjastoihin muutama kappale, hän mainitsee.

Palkintokin on merkittävä ja teema osuva.

– Juvan kulttuurin avustus 2000 euroa on antanut taloudellisen pohjan kilpailun järjestämiselle. Lisäksi Loitsu on tosi hieno teema, Lehmusvuori sanoo.

Seuraavaksi kilpailun esiraati tutustuu kilpailuteksteihin ja valitsee 10-15 finalistia. Kisan vieraileva päätuomari Daniil Kozlov (Tanssiva karhu-palkinnon yhdeksi ehdokkaaksi juuri valittu runoilija Susinukke Kosola) valitsee voittajan, joka julkistetaan 6. heinäkuuta yleisötilaisuudessa Juvan kirjastossa.

Gottlund-runokilpailua järjestää vapaamuotoinen työryhmä yhteistyössä Toenperän kirjaston ja Juvan kulttuuripalveluiden kanssa. Kilpailun järjestämistä tukee Juvan kulttuuri ry. Runokilpailu järjestetään jo viidettä kertaa. Vuosittaisen kilpailun tavoitteena on kielen käytöstä, ilosta ja voimasta nauttiminen.