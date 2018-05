Rakentajapiikki iski jo poikasena – 60-vuotias Seppo Avikainen on rakentanut koko ikänsä

Seppo Avikainen on ollut rakentaja pienestä pojasta lähtien. Oikeastaan hänestä voi perustellusti sanoa, että 60 vuotta täyttävä mies on saanut rakentajarokotuksen jo syntyessään.

Hän on kasvanut rakentajaperheessä, opiskellut rakennusmestariksi ja johtaa nyt jo hieman ennen syntymäänsä perustettua perheyritystä juvalaista rakennusliike Avikainen Oy:tä.

Rakentajan rooli kirkastui Avikaiselle jo ennen kuin hän tuli täysi-ikäiseksi. Kun kaikki ”vellokset” olivat mukana perheyrityksessä, rakentajan tie oli nuorelle Avikaiselle luonnollinen valinta.

– Käsillä tekeminen on kiinnostanut aina, jo ihan sieltä pikkupoikavuosista alkaen. Ja jos en nyt joka päivä vasaraa pidäkään kädessä, olen vahvasti mukana rakentamisessa. Rakennustyömaalla on ihan oma tunnelmansa. Tästä pitää tykätä, että jaksaa.

Rakentaminen on moniosaamista. Sen takia toimitusjohtajankin on osattava, tunnettava ja tiedettävä rakentamisen eri vaiheet. Vaikka rakentaminen on Seppo Avikaisenkin työuralla muuttunut, perusasiat ovat säilyneet. Talossa on edelleenkin oltava vankka perusta, lujat seinät ja kestävä katto.

Avikainen ei suoralta kädeltä pysty vastaamaan, miten montaa rakennusta hän on uransa aikana ollut rakentamassa.

– Iso liuta työmaita on ollut. Jokainen voi summittaisen laskutoimituksen tehdä, kun sanon, että puolenkymmentä rakennustyömaata meillä on työn alla vuositasolla, ja firmalla on ikää yli 60 vuotta ja minullakin jo tulee kuudes vuosikymmen täyteen.

Hän sanoo, että rakentaminen on muuttunut paljon. Jopa rakentamisen tapa on kokenut muutoksen. Käsityömäisestä rakentamisesta on siirrytty teollisempaan rakennustuotantoon.

– Ennen talo tehtiin paikan päällä pitkästä tavarasta, nyt rakentaminen tehdään lähes poikkeuksetta sääsuojan alla sekä kootaan ja liitetään tuhansittain erilaisia rakennusosia yhteen lukuisien eri osapuolien toimesta.

Tämän päivän rakennuksissa ilmenevät sisäilmaongelmat johtavat liian useissa tapauksissa tarpeettomasti rakennuksen kokonaisvaltaiseen purkuun. Tulisi selvittää faktat, syyt ja seuraukset ennen kuin tehdään näin rajuja päätöksiä. Nämä käyvät veronmaksajan kukkarolle kalliiksi.

– Rakentaminen on tarkkaa eri vaiheitten aikatauluttamista. Monesti aikataulut on puristettu äärilaitaan. Varsinaiselle rakentamiselle on varattu aikaa vähemmän kuin suunnittelulle. Yleensäkin kiire ja tiukka aikataulu polkevat kaikessa päälle. Laskentaankaan ei usein jää riittävästi aikaa.

Avikaisen rakennusliikkeen johtamisen hän otti vastuulleen 1990-luvun puolivälissä. Rakentamisen Avikaiset aloittivat Juvalla jo ennen Sepon syntymää 1951, ja 1977 alkoi oma tuotanto. Avikainen Oy on ollut koko uransa ajan juvalainen rakennusliike, mutta Seppo Avikainen sanoo olevan luonnollista, ettei kaikkia Juvalla toteutettavia kohteita päästä kilpailun tai hankkeen suuruuden vuoksi urakoimaan. Töitä on haettava Juvan ulkopuolelta, mutta hän sanoo olevan luonnollista, että pelkkä Juvalla rakentaminen ei elätä.

– Juvalta käsin on erinomainen mahdollisuus toimia 60 kilometrin säteellä lähikaupungeissa ja kunnissa. Mikkelissä meillä on aina 1990-luvulta saakka ollut useita rakennuskohteita. Parasta aikaa on meneillään sekä uudisrakennus- että peruskorjauskohteita ja uusia on alkamassa, hän kertoo.

Seppo Avikainen kohottaa vieraittensa kanssa 60-vuotismaljan perjantaina 11. toukokuuta Partalan Kuninkaankartanon kivinavetassa.