Toni ja Saku valmistautuvat SM-kisoihin – pokkaako jompikumpi juvalaisista autonkorinkorjauksen mestaruuden?

Juvalaiset Thanapol (Toni) Suansap ja Saku Härkönen valmistautuvat toukokuun puolivälissä pidettäviin ammattitaidon SM-kisoihin. Molemmat kilpailevat autokorinkorjauksessa. Ala, jota he opiskelevat Etelä-Savon ammattiopisto Esedussa.

Taitaja-kilpailut käydään Tampereella 14.-17.5. Tapahtumassa noin 450 ammattiin opiskelevaa nuorta kilpailee Suomen mestaruuksista 45 eri lajissa. Autokorinkorjauksen kahdeksasta finalistista peräti kolme on Esedulta. Toni Suansapin ja Saku Härkösen lisäksi finaalissa kilpailee mikkeliläinen Ville Avikainen.

Härkönen opiskelee toista vuotta ja Suansap kolmatta vuotta autokorinkorjausta. Härkönen on ollut pienestä pitäen autojen kanssa tekemisissä ja ajanut neljä vuotta jokamiehenluokassa eli jokkiksessa. Kotitilalla Koikkalassa on vanha talli, jossa autoja on saanut laittaa ja rassata mielin määrin.

Suansap kiinnostui autoista yläkoulussa. Suomeen poika muutti Thaimaasta kymmenen vuotta sitten äitinsä kanssa. Juvan kirkonkylällä hän on asunut nyt kahdeksan vuotta.

Molemmille nuorille miehille autot on ”se juttu”. Autoalan opettajat Vesa Pyrhönen ja Teuvo Särkkä näkivät poikien innostuksen ja potentiaalin. Opettajat kannustivat poikia osallistumaan autokorikorjauksen Taitaja-semifinaaliin, josta paikka aukesi finaaliin.

– Pojat ovat taitavia tekijöitä, ja heillä on asenne kohdallaan, Pyrhönen kehuu.

Taitaja-finalistit valmistautuvat koitokseen tekemällä aikaisempien vuosien tehtäviä. Taitajissa kolmen kisapäivän aikana kilpailijat suorittavat yhteensä kahdeksan tehtävää.

Tehtävissä testataan opiskelijoiden taitoja muun muassa hitsattavan korinosan vaihdossa, alumiinisen pintapellin oikaisussa, kolariauton vaurioanalyysin tekemisessä, muovin ja tuulilasin korjauksessa sekä hybridiauton korinsähkövarusteen vianhaussa.

Opettaja Vesa Pyrhönen on itse kilpaillut 1990-luvulla autokorinkorjauksessa MM-tasolla asti. Oman kilpailutaustan ansiosta Pyrhösellä on hyvä näkemys siitä, mitä kilpailussa pitää osata ja miten harjoitella.

– Olemme tehneet monipuolisesti kaikkia kilpailutehtäviä. Pojat ovat treenanneet sekä koululla että työelämässä. Autoliike Rinta-Joupilla pojat ovat harjoitelleet muun muassa tuulilasin korjausta sekä pyörien suuntaamista, Pyrhönen kertoo..

Lue lisää ensi viikon kisarupeamaan valmistautuvasta kaksikosta 9.5.2018 Juvan Lehdestä!