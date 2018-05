Muistatko Kaarihallin jättisuositut pop- ja rock-keikat? – nyt niistä tehdään näytelmä!

Nyt on Juvan lukioteatterilla niin sanotusti kovat piipussa. Vuoden päästä tammikuussa koittavassa seuraavassa ensi-illassaan nuorten tekijöiden ja heitä ohjaavien ammattilaisten on määrä marssittaa auditorion lavalle varsinainen legenda-armeija.

Yleisön eteen saapastelevat näillä näkymin jokseenkin kaikki 1970- ja -80-lukujen rock- ja pop-suuruudet Remu Aaltosesta Dannyyn ja Michael Monroesta Pelle Miljoonaan. Mutsi ja Juvan Kaarihalli -työnimellä kulkevan näytelmän päätähti on kuitenkin sen käsikirjoittavan Vesa Kontiaisen äiti Irma Kontiainen.

Kaarihallin loiston päivinä paikan toimintaa johtaneen rouva Kontiaisen todellisia elämänvaiheita seuraavassa tarinassa riittää huumoria, mutta myös tunneskaalan toista äärilaitaa.

– Kyseessä on komedia, joka tulee päättymään surullisesti. Kokonaisuus on vahva ajankuva, mutta ennen muuta se on totta, Vesa Kontiainen muotoili lukioteatterin kauden 2018-19 esityksen aloitusinfossa viikko sitten tiistaina.

Mutsi ja Juvan Kaarihalli perustuu paljolti Vesa Kontiaisen kirjoittamaan, viime vuonna julkaistuun Juva Rock City -kirjaan. Tarkkaan ottaen käsikirjoituksen on tarkoitus muodostua 10-12 kohtauksesta, joista noin puolet pohjautuvat edellä mainitun teoksen Kaarihallia käsittelevään osuuteen.

– Kirja kannattaakin käydä lainaamassa kirjastosta ja viritellä itseään vähän tunnelmaan, Kontiainen vinkkasi nuorille teatterintekijöille.

Tuntuman ottaminen esityksen aikakauteen onnistuu myös musiikin kautta, sillä Juvan lukioteatterille perinteiseen tapaan myös ensi talven näytelmässä kuullaan runsaasti soittoa ja laulua.

– Alustavasti olen ajatellut, että mukana olisi kymmenen kappaletta: viisi ensimmäisessä näytöksessä ja viisi toisessa. Tyyliltään ne ovat tietysti sen ajan isoja biisejä, Kontiainen hahmotteli.

Käsikirjoittajan lisäksi ensi kauden esityksen aloitustilaisuuteen osallistui myös näytelmän ohjaajaksi lupautunut Kaisla Pirkkalainen. Teatteria monipuolisesti ammatikseen vuosia tehnyt rantasalmelainen kuvaili itseään kulttuuritädiksi, joka ohjaajana kannustaa näyttelijöitä tarkkaan ilmaisuun ja liikekieleen.

Viimeksi mainittuun keskittyminen käy Pirkkalaiselta kuin luonnostaan, onhan hän sekä opiskellut itse että opettanut muille fyysistä teatteria.

– Näyttelijöiden kanssa lähden yleensä hahmoista. Ehkä voisittekin jo vähän katsella heitä ja heidän liikkumistaan tässä etukäteen, Pirkkalainen ehdotti noin neljällekymmenelle aloitusinfoon saapuneelle nuorelle.

