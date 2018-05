Toimeliaisuus on hyvästä

Juvan kirkonkylällä myös tapahtuu yritysrintamalla, vaikka ajoittain kuulee vaikerrusta, että yrittäjillä ei mene hyvin ja keskustaajama tyhjenee.

On totta, että Juvalla on tyhjiä liiketiloja, mutta totta on myös se, että tyhjiin tiloihin tulee toimintaa – vaikkapa uusi pizzeria ja uudistunut vaatealan liike.

Se on toki oikein, että yrittäjyydestä ja yritysten toimintamahdollisuuksista kannettaan huolta. Juvallakin keskustan painopiste on hieman muuttunut valtatie 14:n suuntaan, kun sekä market että apteekki muuttivat viime vuonna uusiin tiloihin jättäen Juvantien varteen tyhjää liiketilaa.

Eläväinen keskusta ei tarvitse tyhjää tilaa, vaan runsaan määrän notkeasti toimivia yrityksiä. Jotta yrityksillä on mahdollisuus toimia, ne tarvitsevat asiakkaita. Mitä vähemmän euroja valuu Juvalta muualle, sen parempi.

Samaan aikaan Juvalla tapahtuu myös varsinaisen kirkonkylän ulkopuolella. Valtatie 5:n ja 14:n risteysalueella Vehmaassa isketään kohta kuokat maahan, kun uutta yrityshallia aletaan rakentaa.

Uudistuva 5-tie ja voimakas Vehmaan alueen markkinointi tekevät toivottavasti tehtävänsä, ja Juvalle saadaan uutta yrityskantaa. Muistaa sopii, että nyt ollaan Vehmaan alueen kehityksen alussa – tonttimaata on riittävästi tarjolla monille uusille yrityksille, jotka voivat asettua Juvalle.