Juva-Pesis avaa sarjakautensa huomenna – ”Joka mies pistää itsensä likoon joukkueen puolesta”

Juva-Pesiksen pelinjohtaja Mikko Muttilainen sanoo, että Juva-Pesis haluaa tarjota viihdykettä katsojille tulevalla kaudella. Urheilulliset tavoitteet on viedä pesäpallotarinaa Juvalla eteenpäin. Lauantaina alkavaan sarjakauteen joukkue lähtee iskukykyisenä ja terveenä.

– Joukkue on niin hyvässä iskussa, kuin se sarjakauden alkaessa voi olla. Juvalla on vahva pesäpallokulttuuri ja sitä joukkue haluaa vaalia. Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi haluamme antaa juvalaisille viihdettä ja tarjota hienoja tapahtumia.

Juva-Pesiksen treenaaminen on talven ja kevään aikana ollut pelinjohtajan mukaan vähintäänkin haasteellista, koska joukkueen pelaajat asuvat eri paikkakunnilla. Puolet joukkueesta on muualta kuin Juvalta.

– Takana ei treenien osalta ole suinkaan huipputalvi, mutta muillakin Suomensarjan joukkueille on vähän samanlainen tilanne, Muttilainen sanoo.

Hänen mukaansa Jyväskylän Lohi lähtee alkavaan sarjakauteen ennakkosuosikkina. Juvan lauantainen vastustaja Joensuu Maila oli viime kaudella kotijoukkueen perässä.

Muttilainen sanoo, että nyt Juva lähtee voittoasenteella Joensuuta vastaan. Joensuu avasi sarjan jo viime perjantaina ottamalla vierasvoiton Haminasta.

Viime kaudella Suomensarjan itälohkossa Joensuu oli 11 pistettä Juvaa perässä. Vuosi sitten kotijoukkue voitti Joensuun puhtaasti 2-0 ja Juva oli sarjataulukossa toisena Kuopion jälkeen.

Muttilainen ei lähde haihattelemaan sarjanoususta.

– Ykkösellä ja Suomensarjalla on iso ero. Se vaatii paitsi pelaajilta paljon myös koko organisaatiolta vahvaa työtä. Ehkä joskus tulevaisuudessa sekin päivä on edessä, että Juvalla pelataan Ykkössarjan pesistä.

Juva-Pesiksen farmisopimus alkavalla kaudella vaihtuu. Viimevuotinen farmisopimus vaihtuu Siilinjärveen, josta Juva odottaa pelaaja-apuja.

Juva-Pesiksen kausi alkaa kotipelillä lauantaina 19.5. Puistolassa. Suomensarjan juvalainen avauspeli alkaa Sinisellä laguunilla kello 16. Seuraava kotipeli Juvalla on Kouvolaa vastaan seuraavana lauantaina 26.5. kello 15. Muut kotipelit ovat: 9.6. klo 16 Juva-Imatra, 7.7. klo 16 Juva-Kitee, 18.7. klo 18 Juva-Jyväskylä, 28.7. klo 16 Juva-Kuopio, 4.8. klo 16 Juva-Lahti.

